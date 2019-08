Viadrina stellt Weichen für internationale Digital-School

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die seit längerem geplante Gründung einer Europäischen Einrichtung für digitale Studien durch die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) nimmt konkrete Gestalt an.

Der Stiftungsrat der Universität habe in dieser Woche dem Konzept für das Projekt mit dem englischen Titel "European New School of Digital Studies" (ENS) zugestimmt, teilte die Hochschule mit. Zuvor sei es von fünf externen Gutachtern positiv bewertet worden.

In der Einrichtung, die gemeinsam mit der Adam-Mickie­wicz-Universität Posen am Collegium Polonicum in Słubice entstehen wird, sollen Ökonomen, Juristen, Sozial- und Geisteswissenschaftler sowie technische Experten für künstliche Intelligenz und Computerlinguistik lehren und forschen. Ziel sei es, interdisziplinäre und grenzüberschreitende Antworten auf die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft zu finden, heißt es.

"Damit schreibt die Viadrina ihren Gründungsauftrag fort, in dem sie europäisch ausgerichtete Forschung und Lehre in einer innovativen Weise dem Zukunftsthema Digitalisierung widmet", erklärte der Vorsitzende des Stiftungsrates, Professor Klaus Dicke.

Kooperation mit der Uni Posen

Im ersten Schritt soll der Studiengang "Master of Digital Entrepreneurship" zum Wintersemester 2020/21 die ersten Studierenden aufnehmen. Hierfür sind vier Professuren in der Planung, deren inhaltlicher Benennung der Stiftungsrat ebenfalls zugestimmt hat. Sie werden die Bereiche "Informationsmanagement und digitale Transformation", "Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft", "Techniksoziologie" sowie "Politische Theorie und digitale Demokratie" abdecken.

Des Weiteren kommen Lehrangebote der Adam-Mickiewicz-Universität aus den Bereichen Informatik und Computerwissenschaften hinzu. Die Präsidentin der Europa-Uni Julia von Blumenthal bezeichnete die Entscheidung als "Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung dieses für die Viadrina zentralen Zukunftsprojekts".