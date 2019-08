Zur Stippvisite in der Klinik

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Am Donnerstag besuchte der Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz die Bernauer Kindernachsorgeklinik. Der Politiker aus Friedersdorf interessierte sich für die in Berlin und Brandenburg einzigartige Arbeit mit erkrankten Kindern und ihren Familien. Er und seine Frau Dorothee von der Marwitz ließen sich unter anderem von Onkologin und Hämatologin Antje Vega Pérez einige Prinzipien der therapeutischen Arbeit der Klinik mit krebskranken und herzkranken Kindern erklären. "Viele unserer Kinder hier haben keine Lust, krank zu sein", erzählte die Ärztin, "sie wollen lieber über schöne Dinge reden." Diesem Wunsch könne neben der ausgezeichneten therapeutischen und rehabilitativen Arbeit der Klinik entsprochen werden, so Antje Vega Pérez.

Anlass für den Besuch war nicht nur medizinisches Interesse. Der Politiker Marwitz weiß, wie essenziell notwendig es für die Einrichtung ist, ständig zusätzliche Mittel einzuwerben, da das umfangreiche Angebot finanziell nur teilweise von den Krankenkassen abgedeckt ist. "Ich kann natürlich nichts versprechen", so der Abgeordnete, "aber ich will versuchen, als Türöffner die Spenden-Aquise der Klinik zu unterstützen", versprach er Geschäftsführerin Sandra Bandholz. Von der Marwitz engagiert sich ehrenamtlich im CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) und verfügt daher über recht gute Netzwerke, wie er meint.