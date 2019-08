Storchenparadies Hoher Fläming

Auch in Schwanebeck ist in diesem Jahr wieder Storchengeklapper zu hören. Nun hofft man im kommenden Jahr auf Nachwuchs. © Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Baitz Carlotta Holland aus Baitz glaubte kürzlich ihren Augen nicht mehr trauen zu können.

Doch was die 55-Jährige von ihrem Küchenfenster aus auf dem Storchenhorst wenige Häuser weiter beobachtete, war keine Einbildung, sondern Wirklichkeit: Die Baitzer Störche hatten Besuch bekommen. Zu den eigenen drei schon flugfähigen Jungstörchen hatten sich drei weitere gesellt. Schnell war die Kamera zur Hand und Carlotta Holland drückte immer wieder auf den Auslöser. Zu diesem Zeitpunkt glaubte sie noch, dass sich das Schauspiel eines übervollen Storchenquartiers in Kürze wieder auflösen und die fremden Jungstörche von dannen fliegen würden. Doch weit gefehlt. Ihre Hast war, wie sich später herausstellte, vollkommen unbegründet.

Am Ende blieb der Besuch der jugendlichen Artgenossen sogar über Nacht. Carlotta Holland, die an jenem 24. Juli immer wieder am Küchenfenster innehielt und das Geschehen im Storchenhorst beobachtete, erzählt: "Sie haben sogar alle sechs im Nest übernachtet, stehend."

Die Altstörche mussten sich in dieser Folge nach anderen Notquartieren im Dorf umsehen. In dieser Folge verbrachte ein Elternvogel den Beobachtungen der 55-Jährigen zufolge die Nacht auf dem Kirchendach und der zweite auf dem Dach eines gegenüberliegenden Grundstücks.

Am nächsten Morgen verabschiedeten sich die jugendlichen Pensionsgäste. Seitdem ward das Trio im Dorf nicht mehr gesehen und auf dem Nest nimmt das Geschehen wieder seinen gewohnten Gang. Sprich: Die drei Jungstörche üben sich im fliegen, folgen den Elternvögeln zur Futtersuche in die nahen Landschaftswiesen und bekommen teilweise das Futter wie gewohnt noch ins Nest gebracht.

Auf genau diesen Service hatten die drei Baitzer Jungstörche während des Besuchs ihrer altersgleichen Artgenossen schließlich verzichten müssen. Carlotta Holland sagt: "Am Besuchsabend hatten sie das Nachsehen, weil die fremden Kleinen die anfliegenden Elterntiere weggefaucht und an der Landung gehindert haben."

Nachdem im Sommer 2018 in Baitz nur ein Jungstorch flügge wurde, dürfte der diesjährige Storchensommer mit drei Jungstörchen als erfolgreich in die Statistik eingehen.

Auch in Schwanebeck war in diesem Sommer Storchengeklapper zu hören. Auf dem vorhandenen Masten, auf dem mangels Aufbau in den vergangenen Jahren wiederholt ein Nestbau missglückte, machte bereits im späten Frühling ein Rotstrumpf einen ersten Zwischenstopp. Seine Besuche wurden im Verlauf des Frühsommers immer häufiger, bis Adebar dort Abend für Abend seine Ankunft mit lautem Geklapper bekannt gab. Am Abend des 28. Juni flog er dann erst einmal in Begleitung im Dorf ein. In den Tagen darauf noch unregelmäßig, übernachteten die beiden Störche fortan gemeinsam in dem recht bescheidenen Storchenhorst. Ihr freudiges Geklapper in den Morgen- und Abendstunden macht Hoffnung, dass die Liaison im kommenden Jahr von Nachwuchs gekrönt wird.