Stoppelsturz im Roggenschlag

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Trecker-Ungetüm orientiert sich an einer unsichtbaren weißen Linie und zieht die breite Scheibenegge durch das Stoppelfeld. Marius Linnemann kann sich in der klimatisierten Kabine zurücklehnen, nach hinten auf das Bodenbearbeitungsgerät schauen, Telefonate erledigen oder sogar Bürokram. Der kleine Touchscreen neben dem sich wie von Geisterhand bewegten Lenkrad zeigt, wie präzise die GPS-Steuerung die Maschine bewegt, so dass sich keine Bearbeitungsbreiten überlappen und das ganze Feld systematisch geeggt wird.

Jörg Piprek in Ruhestand

"Stoppelsturz" nennt der Landwirt diesen Arbeitsgang nach der Ernte, informiert der 24-jährige Betriebsleiter der Landfarm Hohenstein. Er hat Jörg Piprek abgelöst, der den Landwirtschaftsbetrieb nach Niedersachsen an die Brüder Stefan und Matthias Teepker aus Handrup im Emsland und weitere Landwirte verkauft und sich in den Ruhestand zurückgezogen hat. Marius Linnemann studiert derzeit noch Landwirtschaft in Neubrandenburg und stammt ebenfalls aus Niedersachsen. Mit einem weiteren Mitarbeiter für den Ackerbau und einem für die Biogasanlage bewirtschaftet er die Landfram Hohenstein. Mehr sind es nicht.

Nach dem Stoppelsturz liegen neben Wurzeln und Stoppeln auch Restkörner auf dem Acker, die bei der Ernte verloren gingen. Würde man später mit Raps neu bestellen, würde der Roggen unerwünscht durchwachsen. Eine Möglichkeit ist, ein Pflanzenschutzmittel wie Roundup zu sprühen, der Handelsname von Glyphosat. Das tötet sämtliche lebende Pflanzenzellen, auf die es trifft, ab. Später könnte man prob-lemlos neu drillen. Linnemann macht dies nicht, sondern schiebt den Acker nach einer gewissen Zeit erneut, wodurch die Getreidekeime zerschnitten werden.

"Wir greifen mehr und mehr auf selektive Pflanzenschutzmittel zurück, schließlich ist mit einem gesetzlichen Verbot von Glyphosat zu rechnen, da wollen wir längst Alternativen praktizieren", sagt Marius Linnemann. Ganz auf Pflanzenschutz verzichten, sei aber keine Alternative, ebenso wie der Verzicht auf Düngung.

"Nullparzelle" zeigt Folgen

Wer sich darüber informieren möchte, kann sich dafür ein Beispiel in der Praxis anschauen: Marius Linnemann hat am östlichen Rand des Maisfeldes hinter dem Ortsausgang Strausberg in Richtung Hohenstein extra ein etwa fünf Meter breites und zehn Meter langes Stück weder mit Pflanzenschutz noch mit Dünger bedacht. Eine Infotafel erläutert die Notwendigkeit von Pflanzenschutz. Noch eindrucksvoller aber argumentieren das hochgewachsene Unkraut und die darin kaum auffindbaren abgestorbenen Maispflanzen.

Man findet diese "Nullparzelle", wenn man hinter dem Maisfeld links der Straße auf den Feldweg einbiegt und etwa 100 Meter weit fährt. Der junge Betriebsleiter will einiges ändern in der Landfarm: Mit offensiver Informationspolititik über die Landwirtschaft will er mehr Transparenz herstellen und Vorbehalte abbauen. Im Anbau sollen Fruchtfolgen in den nächsten Jahren erweitert, mit natürlicher Düngung die Bodenqualität gehoben werden. Er steht noch am Anfang.