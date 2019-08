"Trauernde Dame" auf neuem Fundament

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) "Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung", das ist als Inschrift auf der "Trauernden Dame" zu lesen, die seit kurzem in neuem Glanz nahe dem Eingangsbereich auf dem Friedhof Ziltendorf an der Bahnhofstraße steht.

Die Kalksandstein-Figur war einst das Grabmal der Fischerfamilie Hopke und erinnerte seit Mitte der 1870er Jahre an den Fischermeister Wilhelm Hopke und Berta Hopke. Schon vor langer Zeit war die Grabstelle abgelaufen, doch der Gemeindemitarbeiter Manfred Karske rettete die "Trauernde Dame" und bewahrte das Grabmal auf.

"Von Mai bis Juli 2019 wurde die Figur komplett aufgearbeitet und gesäubert und auf ein neues Fundament gestellt", erzählt Bürgermeister Danny Langhagel. Die jetzige Inschrift hatte die Gemeinde in Abstimmung mit dem Seniorenkreis Ziltendorf ausgesucht. Die Fischer-Familie Hopke besaß einst den Großen Pohlitzer See und den Kleinen Pohlitzer See. Beide Gewässer werden heute von der Fischereigenossenschaft "Schlaubefisch e.G." bewirtschaftet.