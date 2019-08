Erstes politisches Muskelspiel

Doris Steinkaus

Seelow (MOZ) Dreimal nominiert und dreimal durchgefallen. Im Präsidium des im Mai neu gewählten Kreistages gibt es keinen Sitz für einen Vertreter der neuen starken AfD-Fraktion (10 Sitze). Die Abgeordneten hatten in ihrer zweiten Beratung im Seelower Kulturhaus Positionen und Gremien zu besetzen. Erster Punkt war die Wahl der drei Stellvertreter der Vorsitzenden des Kreistages, Bettina Fortunato (Die Linke). Ein Akt, der sich ewig hinzog. Denn laut Kommunalverfassung musste die Wahl geheim erfolgen.

Der Vorsitzende der Wahlkommission, Christian Arndt (Bündnis 90/Die Grünen-Pro Zukunft), musste in allen drei Wahlgängen zunächst die Anwesenheit der Abgeordneten abfragen und sie dann einzeln an die Wahlurne rufen. Wahlzettel waren vorzubereiten, da nicht alle Fraktionen dem Kreistagsbüro ihre möglichen Bewerber im Vorfeld mitgeteilt hatten. Wobei das Gesetz ohnehin in der Sitzung weitere Vorschläge zulässt.

Für die Wahl zum 1. Stellvertreter nominierten lediglich die CDU, die AfD und BVB/Freie Wähler einen Kandidaten. Das Rennen machte mit einem klaren Votum Kay Juschka (CDU) mit 29 Stimmen. AfD-Kandidat Stefan Weiß erhielt neun und Monika Hauser von der Fraktion BVB/Freie Wähler acht Stimmen.

Auch bei der Wahl des 2. Vorsitzenden scheiterte Weiß klar. Nur er und Monika Hauser stellten sich der Wahl. Hauser erhielt 30 und Weiß 14 Stimmen.

"Wir nominieren Stefan Weiß auch für die Wahl zum 3. Stellvertreter", erklärte AfD-Fraktionschef Maurice Birnbaum. Er sei ja kein Hellseher, aber er denke, dass die Grünen wohl auch einen Kandidaten stellen werde und ihr Mann dann rausfalle. So kam es letztlich auch. Zur Wahl stellten sich neben Stefan Weiß Andrea Rudorf (Bündnis 90/Die Grünen-Pro Zukunft). Sie wurde mit 34 Stimmen gewählt (Weiß 16).

Angebot der Vorsitzenden

Die SPD verzichtete zum ersten Mal in allen drei Wahlgängen auf einen eigenen Kandidaten. "Wir sind viertstärkste Kraft im Kreistag, besetzen schon diverse Gremien", erklärte Fraktionschefin Jutta Lieske auf MOZ-Nachfrage. In der Fraktion seien auch Neulinge, die zunächst einmal in die Arbeit hineinfinden müssten. Gestandene Fraktionsmitglieder würden in ihren Heimatkommunen schon Ämter bekleiden. Man sehe es nicht als problematisch, im Präsidium nicht vertreten zu sein. Bettina Fortunato entschärfte die klare politische Aussage des Wahlaktes mit einem Angebot. Es sei ihr Anspruch, mit allen im Kreistag vertretenen Fraktionen inhaltliche konstruktive Sacharbeit zu leisten, sagte sie. "Ich werde in den nächsten zwei Wochen schriftlich den Vorschlag an alle Fraktionen übermitteln, dass zu den Sitzungen des Präsidiums alle Fraktionen einen ständigen Vertreter entsenden", erklärte sie. Damit könnten im Gremium auch jene Fraktionen mitwirken, die keinen gewählten Stellvertreter haben. Ein Vorschlag, den alle Fraktionen mit Bankklopfen unterstützten.