ADAC und Bahn rechnen mit vielen Urlaubsrückkehrern

dpa

Potsdam (dpa) Zum Ferienende wird in Berlin und Brandenburg mehr Verkehr erwartet. Der ADAC Berlin-Brandenburg rechnete ab dem frühen Sonntagnachmittag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Richtung Berlin. "Besonders staugefährdet sind die Einfallstraßen an der Stadtgrenze", hieß es in einer Mitteilung.

Voll werde es am Sonntagnachmittag auch auf den beliebten Ferienrouten von der Nord- und Ostsee, der A11, A19 und A24. Die A9 und A13 aus südlicher Richtung könnten ebenfalls stark belastet sein. Dort sorgten zahlreiche Baustellen zusätzlich für Stau und Stop-and-Go. Darunter mehrere auf dem Berliner Ring.

Die Berliner Flughäfen erwarten ebenfalls einen besonders hohen Andrang. Für Freitag rechneten die Betreiber mit rund 117 000 Fluggästen, für Samstag mit etwas weniger und für Sonntag erneut mit 110 000 Menschen.

Und auch die Bahn ging davon aus, dass am Wochenende viele Urlauber zurückkommen. "Wir sind darauf eingestellt. Momentan läuft alles glatt", erklärte ein Sprecher am Freitag. Eine größere Nachfrage gab es zunächst nicht.

Der ADAC empfahl Reisenden, die Rückreise wenn möglich schon am Samstag anzutreten. Oder auf die stauärmeren Tage Montag oder Dienstag auszuweichen. Wer am Sonntag zurückreise, sollte bis zum Abend warten. Die Lage solle sich nach 20.00 Uhr deutlich entspannen.