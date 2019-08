Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Bevor Brandenburgs Finanzminister Christian Görke am Donnerstag das Behördenzentrum an der Tramper Chaussee in Eberswalde besuchte, um sich anzuschauen, wo er die Landesforstverwaltung unterbringt, machte er einen kurzen Stopp in Bernau. Bürgermeister André Stahl und der Landtagsdirektkandidat der Linken im Wahlkreis 13 (Bernau/Panketal), Ralf Christoffers, fuhren mit ihrem Parteifreund durch die Stadt, um ihm die Bauprojekte, die sich derzeit in der Ausführung befinden, zu zeigen. Doch die allein waren nicht das Ziel der Tour, sondern vielmehr jene Vorhaben, für die sich die Stadt vom Hüter der Landesfinanzen Zuschüsse erhofft.

"Bernau ist ein Schmuckstück geworden", sagte Görke, der immer mal wieder in der Stadt vorbei schaut, anerkennend. Rund 30 Millionen Euro flossen in den vergangenen Jahren aus Potsdam in Bernauer Städtebauprojekte. "Das ist auch notwendig in einer wachsenden Stadt", bemerkte der Finanzminister. Deshalb kann er sich auch gut vorstellen, dass die Mehrzweckhalle am Ladeburger Dreieck in der nächsten Förderperiode von Land und Bund bezuschusst wird.