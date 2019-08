Bewegung bei der Bauordnung

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) SPD und Linke schwenken um und geben ihren Widerstand gegen vereinfachte Bauanträge auf.

Es dauert, dauert und dauert", so beschreibt Ulrich Zimmer den Zeitraum zwischen der Planung und der Genehmigung eines Hausbaus in Brandenburg. Der Bauunternehmer aus Müllrose (Oder-Spree) rechnet bei einem vorhandenen Bebauungsplan mit sechs bis sieben Monaten, ohne diesen müsse man mit einem Dreivierteljahr und länger rechnen, bevor seine 28 Mitarbeiter loslegen können. Zeit, die auch für den Bauherren und seinen laufenden Kredit zur Belastung wird, sagt Zimmer.

Für die Handwerkskammern bietet sich eine einfache Lösung an: Die sogenannte Kleine Bauvorlageberechtigung. Die existiert in den alten Bundesländern sowie in Berlin und besagt, dass Meister des Bauhauptgewerbes Bauanträge einreichen können – ohne Beteiligung von Architektenbüros. Als die brandenburgische Bauordnung 2016 das letzte Mal geändert wurde, hatten die Kammern die Neuregelung für Gebäude mit maximal zwei Wohnungen und 250 Quadratmeter Grundfläche sowie eingeschossige Gewerbegebäude und Garagen dieser Größenordnung gefordert. Die CDU unterstützte die Neuregelung. Die Regierungsmehrheit von SPD und Linker lehnte die Neuerung jedoch ab.

Relativ still und leise scheint bei Rot-Rot ein Umdenken eingesetzt zu haben. Sowohl die SPD als auch die Linke haben in ihren Wahlprogrammen versprochen, die kleine Bauvorlagenberechtigung der nächsten Wahlperiode in der Bauordnung verankern zu wollen. Eine Debatte, ob es ein Fehler war, das nicht schon 2016 zu beschließen, scheint indes nicht stattgefunden zu haben. Wirtschaftspolitiker der Regierungsfraktionen hatten das eigentlich noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen wollen, konnten sich aber in ihren Fraktionen nicht durchsetzen.

Widerstand leistet vor allem die Brandenburgische Architektenkammer. Geschäftsführerin Beate Wehlke erklärt, dass die Regelung, die in einigen Bundesländern existiere, aus der Nachkriegszeit stammt als qualifizierte Planer fehlten. Seitdem habe die Komplexität des Bauens zugenommen. Es gehe heute um Planungsrecht, um Denkmalschutz, Naturschutz und Straßen- oder Wegerecht. Diese Kenntnisse könne man sich erst im Laufe des achtsemestrigen Studiums und der zweijährigen Berufspraxis erwerben, die für die Eintragung der geschützten Berufsbezeichnung "Architekt" notwendig sind.

Laut Wehlke kämpfen die Architekten für die Förderung der Baukultur, gerade auch im ländlichen Raum und für den Verbraucherschutz der Bauherren. Sie fordern für Erleichterungen beim Planen und Bauen vor allem bundesweit einheitliche Bauordnungen. Die kleine Bauvorlageberechtigung sollte sich darin ihrer Meinung nach nicht wiederfinden.

Unternehmer Zimmer hat dagegen keine Zweifel an der Eignung seiner Fachleute, statische Berechnungen anzustellen und auf die Wünsche der Bauherren eingehen zu können. Die Handwerkskammern argumentierten vor drei Jahren in der Anhörung im Landtag zur Bauordnung, dass die bauausführenden Meister ohnehin schon die Planungen der Architekten auf Fehler prüfen müssen, da sie sonst mithaften. Die dafür notwendige Fachkenntnis rechtfertige also auch eine eigene Planung, hieß es in der Stellungnahme von 2016.

Für Rainer Genilke, den baupolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, hätte die Neuregelung noch einen weiteren Vorteil: Er würde die Meisterprüfung noch attraktiver machen und könnte so einen Beitrag gegen den Personalmangel im Bauhauptgewerbe leisten.

Die aus dem Parlament ausscheidenden Expertin der Linken, Anita Tack, hört sich dagegen weiter skeptisch an. "Im Wissen darum, dass Bauwerke für die nächsten Generationen geplant und gestalten werden sollen, sind Themen wie Prüfen, Abwägen, Beteiligen nicht zu vernachlässigen, wenn gerade Forderungen nach Sicherheit und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen", erklärte sie. Der Spitzenkandidat der Linken, Sebastian Walter, sieht dagegen Handlungsbedarf zugunsten der Handwerker und Häuslebauer. Er will das Thema zum Bestandteil künftiger Koalitionsgespräche machen.