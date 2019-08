Mit dem Rad bis zum Tierpark

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der Tierpark Kunsterspring und die Kyritz-Ruppiner Heide sind ab sofort sicher und auf kürzestem Weg von Neuruppin aus mit dem Fahrrad zu erreichen. Am Freitag ist mit mehr als 60 Teilnehmern die neue "Naturroute Neuruppin" eröffnet worden. Diese ist knapp 13 beziehungsweise bis zur Heide 21 Kilometer lang und führt ab dem Rheinsberger Tor über die Alt Ruppiner Allee und die Gentzstraße durch die Wälder bis zu den beliebten Ausflugszielen.

"Der Tierpark war bisher nur eingeschränkt erreichbar", so Axel Leben, Geschäftsführer der Neuruppiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft Inkom. Busse würden den Tierpark nicht häufig genug anfahren. Oft sei auch der dortige Parkplatz schnell voll, und mit dem Rad sei die Strecke auf der viel befahrenen L 16 nicht sicher zu bewältigen. Gemeinsam mit den Stadtwerken, die bei Stendenitz Trinkwasser fördern und dort entsprechende Wege haben, und dem Landesbetrieb Forst, der befahrbare Trassen für den Katastrophenschutz freihält, ist seit mehr als einem Jahr an der neuen Verbindung gearbeitet worden. Radler finden laut Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) dort zwar keinen "skaterfähigen Asphalt" vor, aber Wege, die sich gut befahren lassen und freigehalten werden. Zudem müsse sich niemand fürchten, sich im Wald zu verirren.

"Das ist eine tolle Sache für uns. Denn die Sicherheit für die Besucher ist für uns das A und O", so Tierparkleiter Peter Mancke. Er freut sich vor allem darüber, dass Touristen ab dem Bahnhof Rheinsberger Tor direkt bis zum Tierpark geleitet werden. Darüber hinaus wird an der mit 35 Tafeln beschilderten Strecke, auf sechs Lokale für Pausen hingewiesen. Demnächst sollen laut Projektkoordinatorin Sabine Ende alle Grundschulen mit Infomaterial zur Naturroute, die an den offenen Weg durch die Heide in Neuglienicke anknüpft, versorgt werden. Über weitere Strecken und einen Rundweg wird bereits nachgedacht.