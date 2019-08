Ein bisschen Fontane in Kremmen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Was hat die Ackerbürgerstadt Kremmen eigentlich mit dem Dichter Theodor Fontane, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern würde, am Hut? Informationen aus selbigem können Matthias Dill von der Kirchgemeinde und Birgit Neumann-Hannebauer nicht zaubern. Und das, obwohl sie zur Anfang des Jahres gegründeten Arbeitsgruppe gehören, die das Fest "Fontane zwischen Dampf und Biedermeier" organisiert.

Fontane ist quasi auch nur der Anlass, eine Veranstaltung rund um den Kirchplatz aus dem Boden zu stampfen. "Die Leute lagen uns in den Ohren, wieder so etwas zu veranstalten wie zur 800-Jahrfeier", sagt Matthias Dill. "Die Jahreszahl von Fontane kam uns da ganz recht." 2016 feierte die Stadt ihr Jubiläum: ausgelassen, ruhig, gemütlich. Eine Wiederholung wagen Kirche und Stadt nun zusammen. Das Areal rund um die Kirche soll am 17. und 18. August in einen historischen Markt verwandelt werden.

"Das Bühnenprogramm ist allerdings etwas schmaler als vor drei Jahren", sagt Dill. Das Thema sei eher schwierig in der Umsetzung gewesen. Die Programmpunkte werden in der kommenden Woche festgezurrt. Sicher ist: Die Mittelaltermarkt-Organisatoren von Spilwut bringen ihren eigenen Fontane mit.

Poet durch Kremmen gelaufen

Birgit Neumann-Hannebauer, an beiden Tagen verantwortlich für einen reibungslosen Bühnenablauf, freut sich vor allem, dass am Sonnabend ab 14.30 Uhr einige Bildungseinrichtungen der Stadt das Programm "Fontane in lebendigen Bildern" mitgestalten. Die Kita Sommerfeld ist mit von der Partie, die Flatower Kinder werden das Gedicht "John Maynard" vortragen. "Die Oberschüler aus Kremmen stellen zudem die ‚Wanderungen durch die Mark’ dar", sagt Neumann-Hannebauer. Wie genau das aussieht, wird eine Überraschung sein. Die Grundschüler aus Kremmen führen ein Theaterstück auf, der Jugendclub verspricht einen Tanz. Inwiefern dieser Fontane- oder Biedermeier-Bezüge vorweisen kann, wird sich zeigen.

"Fontane soll einmal durch unser Kremmen durchgelaufen sein", sagt Birgit Neumann-Hannebauer. Sicher klingt sie nicht. Auch Matthias Dill bleibt etwas ratlos ob des Fontanebezugs. "Er hatte wohl die kurzen Betten hier einmal erwähnt." Zum Pressegespräch nicht mit dabei ist Andrea Busse aus der Touristeninformation. Als vielseitige Leserin gab sie dieser Zeitung im Vorfeld schon ausführlich Auskunft über Fontanes Weg durch Kremmen.

So komme in "Effi Briest" immerhin ein fiktives Hohen-Cremmen vor. "Wir empfangen immer noch Besucher, die das Schloss aus dem Roman suchen", sagte Andrea Busse vor einiger Zeit. Noch deutlicher ist der Verweis im Roman "Der Stechlin": "Dort wird die Kürze der Betten in Kremmen bemängelt. Fontane hat wohl einmal hier übernachtet", bestätigte Busse die vage Erinnerung von Matthias Dill. Zudem, so Andrea Busse, gebe es ein Gedicht, in dem sich Fontane danach sehnt, im Cabriolet Kremmen zu passieren.

Mitte August soll auf dem Kirchplatz in Kremmen aber weniger der Auspuff eine Rolle spielen als richtiger Dampf. Um die "Alte Schule" wird eine Eisenbahn aus Berlin kreisen, die Modelleisenbahner präsentieren noch kleinere Versionen, die Treckerkerle bereiten eine Parade vor.

Ein Höhepunkt, der das im Motto enthaltene Biedermeier-Flair abdecken soll, ist das Theaterstück "Die deutschen Kleinstädter" von August von Kotzebue am Sonntag (16 Uhr). Das Sommertheater mit der Gruppe Theater 89 tourt durch 15 historische Stadtkerne in Brandenburg. Birgit Neumann-Hannebauer hat sich dafür eingesetzt, dass es auch in Kremmen Station macht. Theater 89 führt vor allem vergessene Autoren auf. Das Stück von August von Kotzebue ist ein Lustspiel.

Tavernen und Bogenschießen

An beiden Tagen laden rund um den Kirchplatz zudem bis zu 30 Buden zum Schlendern ein. "Es ist bewusst kein mittelalterlicher, sondern ein historischer Markt", so Matthias Dill. Eine Auswahl der Stände: Kartenlegen, Bogenschießen, Imkerei, Heilkunde, mystischer Schmuck. Zudem gibt es Tavernen und eine Flammkuchenbäckerei.

Laut Birgit Neumann-Hannebauer könnte ein weiterer Höhepunkt des Festes der Gottesdienst am Sonntag (10 Uhr) werden. Wie genau dieser, der als historischer angedacht war, gestaltet wird, könne noch nicht gesagt werden. Für den größeren Besucherandrang dürfte tags zuvor Moderator Ulli Zelle sorgen. Er tritt mit seiner Band "Ulli und die Grauen Zellen" auf.

Für noch mehr regionale Kultur sorgt Andrea Busse. Sie bietet Stadtführungen an. Am Sonnabend führt sie ihre Besucher, mit Taschenlampen ausgerüstet, ab 21.30 Uhr in die Kirche, um anschließend bei Fackelschein durch die Stadt zu gehen.

Das Budget für das zweitägige Fontanefest beläuft sich auf rund 18 000 Euro. Finanziert wird es von Stadt, Land, Kreis sowie der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. "Zudem konnten wir Geld aus dem Bürgerhaushalt nehmen", sagt Matthias Dill. Die Kremmener wählten die Bezuschussung auf Platz eins des Bürgeretats.

Matthias Dill und Birgit Neumann-Hannebauer erwarten zahlreiche Besucher in Kremmen. Zur 800-Jahrfeier waren es an zwei Tagen rund 6 000. "Wir rechnen jetzt mit bis zu 2 000 Gäste pro Tag", hofft Birgit Neumann-Hannebauer. Matthias Dill ist da etwas zurückhaltender. Er rechnet mit ein paar Menschen weniger. "Hauptsache, es verläuft alles reibungslos, dann ist es schon ein Erfolg", sagt er.