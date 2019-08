Gute Besucherzahlen in der Ferienzeit

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Auch wenn der Sommer mit dem gerade erst begonnenen August längst nicht vorbei ist ­– zumindest die Ferien neigen sich für die Brandenburger Schüler dem Ende zu.

"Schade" und "ein wenig zu früh" findet auch Marienbad-Marketingleiter Guido Schütz, der in den zurückliegenden sechs Wochen zahlreiche Besucher zählen konnte und sich mit den registrierten Besucherzahlen zufrieden zeigt. "Vor allem während der heißen Tage suchten die Brandenburger, aber auch Bürger aus der Umgebung, etwa aus Potsdam oder Genthin, bei uns Abkühlung. Die durchschnittliche Besucherzahl lag dabei um die 1000 Gäste täglich. Spitzentag war jedoch der noch außerhalb der Ferien liegende 5. Juni mit 1768 Gästen. Auf Platz 2 folgt der 25. Juli mit 1487 Besuchern", so Schütz, der weiter angab, dass es bisher glücklicherweise zu keinen größeren Badeunfällen oder Streitigkeiten, wie sie aktuell in Düsseldorf Schlagzeilen machten, kam.

Um die Zufriedenheit und die stetig guten Besucherzahlen auch weiter aufrecht zu erhalten, sind unter seiner Federführung innerhalb der letzten eineinhalb Jahre außerdem zahlreiche neue Aktionen entstanden, etwa die Karibikabende, Latin-Feste oder auch das gut angenommene Meerjungfrauenschwimmen, für das künftig ein Unterwassershooting angeboten wird.

"Wir wollen den Besuchern in Zusammenarbeit mit der D Image Factory aus Potsdam die Möglichkeit bieten, sich einzeln oder auch in der Gruppe individuell ablichten zu lassen. Das sind einfach einzigartige Aufnahmen, zu denen man selten die Chance hat. Die erstellten Aufnahmen können per QR-Code vom Gast im Nachhinein dann sicher verschlüsselt abgerufen werden", erklärt der Marketingleiter, der ab dem kommenden Monat zudem einen Großeltern-Enkeltag anbieten will und für den November eine Neuauflage der Röhren-Rutschmeisterschaft plant.

Gedacht sind solche Aktionen laut Schütz in erster Linie jedoch nicht, um mehr Besucher anzulocken, sondern Abwechslung zu bieten und das Image des Marienbads aufzufrischen.

"Mir liegt sehr viel an der öffentlichen Wahrnehmung des Bades und wie sie verbessert werden kann, Deshalb reagiere ich auch auf viele Google-Bewertungen", so Schütz, der nun hofft, bei weiterhin guter Wetterlage, den im vergangenen Jahr neu aufgestellten Besucherrekord von 2058 Gästen vielleicht doch noch knacken zu können.