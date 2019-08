Landkreis zieht die Notbremse

Das Wasser ist mehr als knapp: Das ist deutlich am Beispiel der Panke in Bernau zu erkennen. Gelegenheit, illegal Wasser abzupumpen, besteht hier ganz sicher nicht mehr. © Foto: Sergej Scheibe

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Untere Wasserbehörde des Landkreises zieht die Notbremse. Ab sofort ist im Barnim die Wasserentnahme aus sogenannten Oberflächengewässern – dazu zählen Seen, Flüsse, Kanäle und Fließe – untersagt. Eine gleiche Verfügung gilt auch im Nachbarkreis Uckermark.

Zu der Maßnahme sieht sich die Barnimer Behörde aufgrund des weiter anhaltenden warmen und trockenen Wetters gezwungen. "Die fehlenden Niederschläge des vergangenen Jahres und die gegenwärtig anhaltende Trockenheit führt in den Gewässern erneut zu sehr geringen Durchflüssen beziehungsweise Wasserständen", erläutert Volker Sefkow, Sachgebietsleiter untere Wasserbehörde. So beträgt die Durchflussmenge in der Oder, zu deren Einzugsgebiet der Barnim gehört, zurzeit 125 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Normalerweise sind es 244 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Der Sachgebietsleiter spricht von einer "andauernden Niedrigwassersituation", mit der insbesondere negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Eigenschaften des Wassers verbunden seien.

Vor allem in den stehenden Gewässern sind aufgrund fehlender Zuflüsse, hoher Verdunstungsraten und fallender Grundwasserpegel kritische Wasserstände erreicht. In Verbindung mit den hohen Temperaturen führt dies zur Gefahr von erheblichen Beeinträchtigungen des ökologischen Zustandes der Gewässer. Volker Sefkow sieht daher die dringende Notwendigkeit, "alle Maßnahmen zum Sparen von Wasser und zur Sicherstellung von Mindestabflüssen zu ergreifen, um die Schäden infolge der anhaltenden Trockenheit so gering wie möglich zu halten."

Von dem ab sofort geltenden Wasserentnahme-Verbot sind auch diejenigen betroffen, die bei der unteren Wasserbehörde die Erlaubnis zum Betreiben von Pumpanlagen an Oberflächengewässern beantragt und genehmigt bekommen haben, beispielsweise Landwirte, Forstbaumschulen oder Sportvereine. Diese hätten allerdings die Möglichkeit, einen Antrag auf Ausnahme von der jetzt geltenden Regel zu stellen, "und wenn ein ordentlicher Grund vorliegt, werden wir die Genehmigung erteilen", sagt Volker Sefkow. Als Beispiel nennt er Landwirte, die seltene Pflanzen bewässern müssen.

Viel größere Sorgen macht der unteren Wasserbehörde allerdings die andere Gruppe, die illegal Wasser aus Seen, Kanälen, Fließen und Tümpeln entnimmt. "Entlang des Treidelwegs am Finowkanal ragen alle fünf Meter Rohre aus dem Wasser", weiß Volker Sefkow. Negativ-Beispiele gibt es auch am Stolzenhagener See und sogar an der Panke. Meist sind es Grundstücksbesitzer und Kleingärtner, die mit dem abgepumpten Wasser ihre Gärten sprengen. "Gegen eine Gießkanne, die man im benachbarten Tümpel voll macht, hat niemand etwas."

Geringe Mengen sind erlaubt

Der Gebrauch von Wasser aus Oberflächengewässern in kleinen Mengen bleibt nach wie vor frei", stellt Sachgebietsleiter Sefkow klar. Aber diejenigen, die ihre Teiche mit Seewasser füllen oder eben Tag und Nacht das Wasser aus dem benachbarten Kanal pumpen, damit der Rasen schön grün bleibt, hätten mit Sanktionen zu rechnen. Der Sachgebietsleiter der unteren Wasserbehörden kündigt stärkere Kontrollen an den Barnimer Gewässern an.