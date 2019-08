Menschlich arbeiten

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Chefs sind über- und die Mitarbeiter an der Basis unterfordert. Wie es anders geht, beschreibt ein Buch.

Es ist ein Großraumbüro wie aus dem Lehrbuch. Aufgeräumt. Klimatisiert. Mit Grünpflanzen. Still. Die Mitarbeiter arbeiten voneinander getrennt an Schreibtischen, auf ihre Bildschirme konzentriert. Der Chef sitzt an der Stirnseite des Büros, alles im Blick. Er weist jedem einzelnen seine Arbeit zu. Gesprochen wird im Flüsterton. Persönliche Gespräche sind nicht erwünscht. Manche Mitarbeiter sehnen das Wochenende herbei. Und andere die Rente.

Muss das so sein? Irgendwie fühlt sich das falsch an. Diesen Eindruck, dass etwas nicht stimmt mit unserer modernen Arbeitswelt, hatte auch der Belgier Frederic Laloux. Der 45-Jährige hat lange als Unternehmensberater für McKinsey gearbeitet. Heute ist er Freiberufler. Seine Erfahrung aus jahrelanger Berater-tätigkeit: Die Leute an der Spitze von Unternehmen sind oft über- und die Mitarbeiter an der Basis unterfordert. Weil die einen von der Komplexität ihrer Aufgaben erdrückt werden und die anderen sich nicht gehört fühlen. Die meisten Menschen, meint der Belgier, streben nach sinnvoller Arbeit, "nach sinnvollen Beziehungen in der Arbeit und Gestaltungsmöglichkeiten."

Wie kann eine andere, eine neue Arbeit aussehen? Laloux hat darüber ein Buch geschrieben, das per Mundpropaganda populär wurde: "Reinventing Organizations". Es gibt davon zwei Varianten – einen dicken Wälzer und einen kurzen, schön illustrierten Einstieg. Laloux geht davon aus, dass sich Organisationsformen mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Unsere Zeit prägt besonders eine Organisation: die leistungsorientierte. Das sind Unternehmen, die nach Laloux’ Modell wie Maschinen funktionieren. Sie sind auf Effizienz und Wachstum ausgerichtet und wie eine Pyramide hierarchisch aufgebaut. Oben sitzt der Chef – oder das Management. Das formuliert Ziele, die nach unten weitergegeben werden. Den Mitarbeitern wird eine gewisse Entscheidungsfreiheit eingeräumt, damit sie die wirtschaftlichen Ziele gut umsetzen können. Wer etwas kann und leistet, hat hier ungeachtet seiner Herkunft Aufstiegschancen. Der Preis dafür ist oft ein hoher Leistungsdruck, das Hamsterrad.

Drei Jahre lang hat Frederic Laloux recherchiert und nach anderen Organisationsformen gesucht – und zwölf Beispiele gefunden. Sie sind unabhängig voneinander entstanden, ähneln sich aber. Er nennt sie "lebendige Organisationen". Ihr Sinnbild: ein Baum. Eines der wesentlichen Prinzipien, nach denen alle arbeiten: Sie sind selbstführend. Ein Beispiel dafür ist der niederländische Pflegedienst Buurtzorg (Nachbarschaftshilfe). Gegründet wurde er 2006 von einem Pfleger, der von der Maschinen-Logik in seiner Branche die Nase voll hatte: Jos de Blok. Er steht heute einer Organisation mit 10 000 Mitarbeitern vor. Sie besteht aus selbstständigen Teams von zehn bis zwölf Schwestern und Pflegern, die Hilfsbedürftige betreuen. Die Gruppen organisieren sich ohne einen Teamleiter: eine Schwester erstellt zum Beispiel die Dienstpläne, die andere kümmert sich um Einstellungen. Sie sind über iPads vernetzt, tauschen so auch fachlichen Rat aus. Unterstützt werden sie von einem zentralen Verwaltungsteam, das zum Beispiel Aufgaben der Buchhaltung übernimmt. Jos de Blok als Geschäftsführer agiert auf Augenhöhe: Ist eine Entscheidung zu treffen, die die gesamte Organisation angeht, teilt er seine Ansicht per Blog allen Mitarbeitern mit und bittet um Reaktionen. Regt sich Widerspruch und ist die Sache komplex, wird eine Arbeitsgruppe aus Freiwilligen gebildet. Anspruch von Buurtzorg ist es, den zumeist älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dafür geht die Organisation auch inhaltlich andere Wege: So pflegen die Schwestern und Pfleger nicht nur, sie organisieren Netzwerke aus Unterstützern im Alltag, in der Nachbarschaft, der Familie. Buurtzorg, so schreibt Laloux, ist zu einer wirtschaftlichen und menschlichen Erfolgsgeschichte geworden. Die Kosten liegen 30 Prozent unter denen der konventionellen Unternehmen. Der Pflegedienst hat Zulauf von Bewerbern, die gerne dort arbeiten wollen. Weil die Mitarbeiter persönliche Beziehungen zu ihren Patienten aufbauen, Sinn in ihrer Arbeit sehen.

Das klingt gut, aber Holland ist weit. Kann eine Firma tatsächlich so funktionieren? Monia Ben Larbi aus Alt Mahlisch (Märkisch-Oderland) ist heute freiberufliche Bildungs- und Prozessdesignerin. Sie hat in einer Bildungsorganisation gearbeitet, die sich nach dem Vorbild einer lebendigen Organisation neu strukturiert hat. Als sie dort zu arbeiten begann, funktionierte dieses Unternehmen wie eine Familie. Alle kamen gut miteinander aus, Entscheidungen wurden auf der Basis von Konsens getroffen. Das konnte dauern. Zufrieden waren die Mitarbeiter nicht. "Wir hatten den Eindruck, wir reden zu viel und müssten eigentlich mehr bewegen, " erzählt sie. Hinzu kam, dass die Organisation in eine finanzielle Schieflage geriet, von acht festen Stellen im Kernteam konnte nur etwa die Hälfte erhalten werden. Damals fiel Monia Ben Larbi das Buch von Frederic Laloux in die Hände. "Das war wie ein Befreiungsschlag."

Die Organisation baute sich um: Jeder Mitarbeiter übernahm einzelne Aufgaben beziehungsweise Rollen, für die er allein verantwortlich zeichnete, inklusive der Finanzen. Das konnte zum Beispiel die Gestaltung der Webseite sein. Das Team bildete ein Netzwerk. Aber auch das kam nicht völlig ohne Leitung aus. Diese Rolle übernahm Monia Ben Larbi. Allerdings war sie keine Chefin im Sinne von Machthierarchie und sie fällte keinerlei inhaltliche Entscheidungen. Sie arbeitete als die "Spielleiterin" oder die Hüterin der Regeln, die zwingend einzuhalten waren. Eine davon: die beratene Entscheidung. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel für die Webseite neue Software kaufen wollte, hatte er sich Sachverstand einzuholen und mit allen zu reden, die von seiner Entscheidung betroffen waren. Wenn Mitarbeiter selbst Verantwortung über Geld haben, agieren sie vorsichtig, ist eine Erfahrung von Monia Ben Larbi. "Wir haben nie so gut gewirtschaftet." Diese Struktur lebt allerdings nur, wenn die Kommunikation untereinander funktioniert und die Mitarbeiter ehrlich miteinander umgehen. Wenn sie einander vertrauen. "Die größte Hürde war zu sagen, ich finde es nicht gut, was du da gerade machst." Um zu dieser Offenheit zu kommen, haben sich die Mitarbeiter verboten, übereinander zu reden.

Für Monia Ben Larbi sind solche lebendigen Organisationen "nicht perfekt, aber besser." So erfüllend Freiheit zu eigener Entscheidung ist, sie ist zugleich anstrengend. Auch in der Bildungs-Organisation haben nicht alle Beschäftigten diesen Weg mitgehen wollen. Rund 40 Prozent der Mitarbeiter verlassen Unternehmen, die sich so umgestalten.

"Natürlich steckt all das noch in den Kinderschuhen", schreibt Frederic Laloux. Sein Buch wird in Management-Blogs als Impuls diskutiert, etwas, das Anregung gibt. Jede Organisation muss ihren Weg finden. Die meisten von Laloux beschriebenen Beispiele existieren nach seinen Angaben noch immer erfolgreich. Monia Ben Larbi arbeitet heute nicht mehr in der Bildungsorganisation. Die Eigentümer der Organisation konnten sich letztlich von hierarchischen Kontrollmechanismen nicht lösen. Das Unternehmen besteht heute noch, erfolgreich, aber anders. Die einstigen Mitarbeiter sind andere Wege gegangen und haben eine Erfahrung gemacht. Arbeiten im Hamsterrad läuft nicht mehr. Wenn man einmal in dieser Freiheit angekommen ist, glaubt die Brandenburgerin, "dann gibt es kein Zurück mehr."

Frederic Laloux: "Reinventing Organizations", Verlag Franz Vahlen München, 2016, 171 S., 24,90 Euro