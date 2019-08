Sechs Millionen Euro für den Sportplatz Bergfelde

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Bürgermeister Steffen Apelt nennt es "Investitionshochphase". Die ist in Hohen Neuendorf auch im nächsten Jahr nicht zu Ende. Neben dem Bergfelder Sportplatzbau und dem Kulturbahnhof wird das alte Rathaus zu Ende saniert. Ein Löschfahrzeug LF 20 für Bergfelde steht mit 400 000 Euro im Plan. Auch der Hortneubau an der Waldgrundschule kostet noch einmal eine halbe Million Euro, dazu kommen 360 000 Euro für Schulmöblierung und Erstausstattung der Bibliothek.

"Hohen Neuendorf wächst, und das ist auch gut so, auch wenn es nicht jedem gefällt. Denn es ermöglicht uns, nach wie vor auch freiwillige Aufgaben zu übernehmen", so Apelt. Das ungeliebte Image einer reinen "Schlafstadt" habe Hohen Neuendorf abgelegt, ist sein Eindruck. Davon zeuge auch die gute Resonanz, die die zahlreichen Veranstaltungen verschiedener Ausrichter wie Adventsmarkt, Open Air Festival, Fête de la Musique oder Kunstfest am Skulpturen-Boulevard stets erhalten. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft im Eigenbetrieb sei eine Herausforderung, ebenso das interkommunale Verkehrskonzept.

Mittel in Höhe von etwa einer Million Euro seien zudem durch die Neureglung der Trinkwasserschutzzonen nötig, so Apelt. Die Untere Naturschutzbehörde habe die Einleitung von Regenwasser in die Hasenkuhle in Hohen Neuendorf untersagt. Als Ersatz müsse eine Ableitung in den Oder-Havel-Kanal geschaffen werden. Regenwasser werde die Stadt künftig viel beschäftigen, so Apelt: "Der Starkregen zeigt uns die Schwachstellen im System."

Den Stadtverordneten liegt der Haushaltsentwurf damit früh zur Diskussion vor. Der erste Finanz- und Wirtschaftsausschuss der neuen Legislatur hatte am Donnerstag Gelegenheit zu ersten Stellungnahmen. Nicht weniger als elf zusätzliche Stellen schlägt die Verwaltung vor. Die Stadt verändere sich und stelle damit auch die Rathauskräfte vor zusätzliche Aufgaben, so Apelt.

Beispielsweise soll eine dritte Standesbeamtin eingestellt werden. Denn mit einem schönen Rathaus und Vorplatz werde es auch attraktiver, dort zu heiraten. Künftig könnten deshalb mehr Hochzeiten gebucht werden, als es jetzt möglich ist, erläuterte der fürs Personal zuständige Erste Beigeordnete Alexander Tönnies. Zwei neue Kräfte im Außendienst sind für die interkommunale Zusammenarbeit der S-Bahn-Gemeinden von Hohen Neuendorfer Seite aus nötig. Ein weiterer Hausmeister sei nötig, und dass ein einziger Mitarbeiter für drei Friedhöfe zuständig ist, sei ebenfalls nicht mehr zu leisten. "Der Bauhof ist ganz klar am unteren Limit. Wenn wir eine gepflegte Stadt haben wollen, brauchen wir mehr Gärtner." Von jetzt 160 Verwaltungskräften würden es mit der Aufstockung künftig 171 sein.

In der insgesamt wohlwollend-konstruktiven Diskussion mahnten einige Stadtverordnete zur Vorsicht bei der Kreditaufnahme, andere befürtworteten sie aber auch ausdrücklich, weil ohnehin nötige Investitionen so schneller möglich seien. Jeder Fachausschuss soll nun zweimal beraten, damit das Werk im November beschlussreif ist.