Spieler blicken skeptisch in die Zukunft

Steffen Kretschmer

Hennigsdorf (Moz) Am Donnerstagabend trennte sich die neu formierte Landesliga-Mannschaft des FC 98 Hennigsdorf in einem Vorbereitungsspiel vom FC Spandau 0:1. Vieles sah dabei in Ansätzen recht ordentlich aus. Trotzdem gibt es zwei Wochen vor dem Start in die Saison wohl mehr Fragen denn je. Die Situation sei für alle nicht einfach, sagt Falko König, der bis auf einen kurzen Abstecher nach Babelsberg schon sein Leben lang das Hennigsdorfer Trikot trägt.

Wie läuft es bisher?

Falko König: Das ist schwer zu sagen. Wir haben viele A-Junioren dabei. Ich bin aber eher der Meinung, dass wir den Nachwuchs integrieren und nicht verheizen sollten. Die Jungs müssen jetzt von Anfang an spielen. Wenn sich die Mannschaft mit den Spielern, die geblieben sind, alleine aufstellt und diese auch mal ausfallen können, ist das nicht ganz einfach. Die Jüngeren werden sich umschauen, was auf sie zukommt. Der Sprung ist sehr groß.

Ab wann war denn klar, mit welcher Mannschaft der FC 98 in die Vorbereitung starten wird?

Andere Vereine hatten schon angefangen zu trainieren, da war noch nicht einmal mit den Hennigsdorfer Spielern gesprochen worden, wie es nun weitergeht. Bis zur Vorstellung von Roy Buchholz wusste auch die Mannschaft nicht, wer überhaupt Trainer wird. Wir sind zum Training gekommen und mussten erst einmal schauen, was passiert.

Ist denn in einer solchen Situation, in welcher sich die Mannschaft gerade befindet, ein Saisonziel zu formulieren?

Wir werden sicher gegen den Abstieg kämpfen müssen. So wie die Mannschaft jetzt gerade zusammengestellt ist, werden wir auch zu 80 Prozent runtergehen.

Also muss dingend personell noch etwas passieren, um das Team zu verstärken?

Es muss noch einiges passieren. Der Trainer wurde auch in diese Situation geworfen, die für ihn und die A-Junioren ebenfalls nicht einfach ist. Er kommt aus dem Jugendbereich und findet bei den Männern gleich so eine Aufgabe vor. Die Mannschaft ist wieder zusammengewürfelt und das schon seit drei Jahren. Es ist noch komplizierter zu meistern als das, was Trainer Hans Oertwig im vergangenen Jahr hier vorgefunden hat. Roy Buchholz hat nicht das Spieler-Netzwerk, über das Oertwig verfügt, und auch nicht so viel Zeit. Unser ehemaliger Trainer hatte etwas mehr davon.

Sind Sie froh, wenn der kommende Dienstag vorbei ist und nach der Mitgliederversammlung feststeht, wer der neue Vorsitzende des Vereins ist? Ist das vielleicht auch für Sie eine Art Neustart?

Dieser hat für uns hier schon mit dem ersten Training begonnen. Der neue Vorstand kann in der kurzen Zeit für uns auch nichts mehr machen. Wenn feststeht, wer künftig den Verein führt, sind die Spieler weg, die man vielleicht noch hätte holen können. Die haben doch dann spätestens alle einen neuen Verein, denn eine Woche später beginnt ja schon die Saison. Wir müssen einfach mit dem Personal klarkommen, welches wir haben, und dann vielleicht in der Winterpause schauen, ob es noch Verstärkungen geben kann.

Mal ebenso im Vorbeigehen die Landesliga zu halten, ist nicht möglich. Sehen Sie das ähnlich?

Das haben wir in der Rückrunde der vergangenen Saison zu spüren bekommen. Im ersten Halbjahr lief alles noch super. Dann wurde auch viel von außen herangetragen, was auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist. Der eine oder andere ist dann auch mal nicht gekommen. Bei den Trainingseinheiten wurden es immer weniger. Die Gegner, die uns vielleicht noch in der Hinrunde unterschätzt hatten, haben sich dann auch auf uns eingestellt. In der ersten Halbserie waren viele sicher überrascht, dass wir als zusammengewürfelte Truppe doch Fußball spielen konnten und auch eine Einheit waren.

Letzteres ist essenziell, um bestehen zu können. Auf welchem Weg befindet sich der FC 98?

Das muss jetzt alles erst einmal noch kommen. Es wird sich nach ein paar Spielen zeigen, ob das eine funktionierende Mannschaft ist.

Stand es für Sie eigentlich außer Frage, oder hatten Sie überlegen müssen, ob Sie mit 37 Jahren noch eine weitere Saison in der Landesliga dranhängen?

Ich bin, ehrlich gesagt, immer noch am Überlegen. Ich mache es für mich auch davon abhängig, wer in den Vorstand kommt. Wenn die eine Gruppe gewählt wird, muss ich überlegen.