Polizei codiert Fahrräder in Oranienburg

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Zum Geburtstag hat Eva Jobs von ihren Kindern ein neues Fahrrad geschenkt bekommen. Daran will sie möglichst lange Freude haben. "Ich habe gelesen, dass die Polizei Fahrräder codiert. Und da war für mich klar, das lasse ich auch machen", sagt die Seniorin, die ihr Rad am Freitag in Oranienburg von der Polizei codieren ließ.

Immer wieder höre sie von Fahrraddiebstählen. Zwar sei ein Code am Rad kein hundertprozentiger Schutz. "Doch der Polizeiaufkleber schreckt bestimmt manche potenzielle Diebe ab", ist Eva Jobs überzeugt. "Dafür habe ich gern eineinhalb Stunden angestanden", sagt die Seniorin. "Die Polizei, dein Freund und Helfer – ja das stimmt wirklich", ist sie dankbar für den kostenfreien Service.

Tatsächlich ist die Codierung durch die Polizei mehr und mehr nachgefragt. "Schon vor 10 Uhr hatten wir die ersten Codes in die Rahmen von Fahrrädern gefräst", sagt Denny Gerstendörfer, der die Codierung vornimmt. Von 10 bis 13 Uhr, so der offizielle Termin, war der Sachbearbeiter Prävention der Polizeiinspektion Oberhavel mit seinen Kollegen und Kolleginnen vor Ort in der Liebigstraße, um Fahrräder mit einem speziellen Code zu versehen, der gewöhnlich unter anderem das Geburtsdatum des Radeigentümers enthält.

Die Schlange der Radfreunde war am Rande des Oranienburger Wochenmarktes lang. Sie alle wollten ihre fahrbaren Untersätze sicherer machen, um mit ihren immer mobil zu bleiben. Neben durchaus schon älteren Drahteseln sind vor allem neue Räder, wie das von Eva Jobs, dabei, um von der Polizei ein Stück sicherer und für Diebe ein Stück unattraktiver gemacht zu werden.

"Weil die Nachfrage so groß ist, bieten wir in Oranienburg noch zwei weitere Codierungstermin an", sagt Polizeibeamter Dirk Collin. Er erklärt zuvor aber nochmals, was vor einer Codierung zu beachten ist. "Ganz wichtig ist der Eigentumsnachweis. Den benötigen wir unbedingt, bevor wir die Codierung vornehmen", sagt er. Kinder, die ihrer Räder sicherer machen lassen wollen, müssen außerdem noch eine Einwilligung ihrer Eltern vorlegen.

Der Bereich Prävention der Polizeiinspektion Oberhavel codiert Fahrräder nochmals am Freitag, 6. September, wieder in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Oranienburger Wochenmarkt in der Liebigstraße. Ein weiterer Termin ist Sonnabend, 28. September. "Dann sind wir von 10 bis 16 Uhr beim Blaulichttag auf dem Oranienburger Schlossplatz vertreten", sagt Dirk Collin.