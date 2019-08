Tornower reden sich den Ärger von der Seele

Bringt viel Schwung in den dörflichen Alltag: Anja Wunderlich, die neue Ortsvorsteherin in Tornow strebt vor allem an, die Bürger der weit voneinander entfernten Gemeindeteile zusammenzubringen. Etwa, indem jährlich in einem anderen Ort die Feste stattfinden. © Foto: Thomas Pilz