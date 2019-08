3000 Euro-Scheck für Woriner

MOZ

Worin (MOZ) Einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro hat Marcel Hoffmann von der Allianz Agentur Wriezen namens des Allianz Kinderhilfsfonds Berlin/Leipzig der Schule am Wald in Worin übergeben. Dort lernen 83 Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Gemeinsam lernen sie in den einzelnen Unterrichtsfächern, bereiten Mahlzeiten zu, absolvieren Einkaufsfahrten und wirken kreativ in Arbeitsgemeinschaften wie Handarbeit und Keramik, Reiten und Angeln. Diese Arbeitsgemeinschaften wollte Marcel Hoffmann unterstützen, um den Lehrern und Schülern eine bessere Arbeitsgrundlage zu ermöglichen. Als Projektpate konnte Hoffmann den Kinderhilfsfonds von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugen. Die Schule hat davon bereits unter anderem einen Laptop für die Medien AG, neue Angeln und Zubehör, Ton und Lasuren für die Keramiker und Schwarzlichtfarben für die Schwarzlicht-AG gekauft. Alle Schüler, pädagogischen Unterrichtshilfen, Lehrer und Schulleitung der "Schule am Wald" in Worin bedanken sich auf diesem Wege recht herzlich für das Engagement des Wriezeners.