SPD will Woltersdorfer Straßenbahn stärken

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Zum Erhalt der Woltersdorfer Straßenbahn hat sich der SPD-Politiker Jörg Vogelsänger bekannt.

Am Rande eines Wahlkampfauftritts mit Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach Vogelsänger, der als Direktkandidat wieder in den Landtag einziehen will, von einer "großen Herausforderung". In drei Jahren soll der Öffentliche Personennahverkehr barrierefrei sein. Straßenbahngesellschaft und Land müssten miteinander über die Förderung des Vorhabens reden.

Bei dem Termin auf dem Kranichsberg warb Woidke für eine hohe Wahlbeteiligung am bei der Landtagswahl am 1. September. Erspielte auf die AfD an, ohne sie zu nennen. Es müsse verhindert werden, "dass eine Partei, die zumindest in Teilen offen für Rechtsextremismus ist, in diesem Land etwas zu sagen hat".

Auf dem Kranichsberg präsentierten sich die Erkneraner-Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft und die Feuerwehr. Woidke würdigte in seiner Rede ehrenamtlichen Einsatz, der auch den Verschönerungsverein präge.

Sonnabend, 9 bis 11 Uhr, lädt Jörg Vogelsänger an einen Infostand vor dem City Center in Erkner ein