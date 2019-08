Kein Platz im Abenteuerland

Jana Reimann-Grohs, Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Eigentlich wollte Thomas Bemmann nur, dass sein Kind mit Schuleintritt weiter die vertraute Einrichtung besuchen kann. Nun soll es ab Montag als einziges aus seiner ehemaligen Kindergartengruppe und als einziges aus seinem Wohnort Petersdorf in einem anderen Hort untergebracht sein.

Vor der Kita Abenteuerland in Bad Saarow steht kurz vor Schulbeginn ein ratloser Familienvater, der sich mit der amtlichen Entscheidung über die Hortplatzvergabe für seinen Sohn nicht zufrieden geben will. Einen mittleren Behörden-Marathon hat Bemmann bereits hinter sich, bemühte sogar den Landkreis Oder-Spree und das zuständige Jugendamt Beeskow.

Zusammen mit seiner Frau zweifelt er seit Anfang des Jahres Auskünfte des Amtes Scharmützelsee an. Die Nachfrage übersteige das Angebot, heiße es von dort als Begründung. Die Platzvergabe erfolge nach Antragseingang, teilt Amtsdirektor Christian Riecke auf MOZ-Nachfrage mit. Andere hätten aber viel später ihre Anträge gestellt und einen Hortplatz zugesprochen bekommen, sagt Bemmann. Das wisse er von Elterngesprächen. Eines der Kinder wohne nicht mal im Einzugsgebiet der Kita Abenteuerland.

Antrag fristgerecht gestellt

Ihren Antrag auf einen Hortplatz in der Kita Abenteuerland stellten Bemmanns fristgerecht am 11. Juni 2018. Im Februar 2019 erhielten sie die Absage. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht mal klar gewesen, wie viele Kinder überhaupt einen Hortplatz benötigten, sagt der Vater verwundert. Im Schreiben vom 15. Februar 2019 wurde die Familie "nach Prüfung aller vorliegenden Anträge auf einen Hortplatz für das kommende Schuljahr" ohne weitere Begründung über die Ablehnung informiert. Obwohl die Familie auf die Warteliste kam und sich bis zur endgültigen Ablehnung am 5. Juni noch Hoffnungen auf den Wunschplatz machte, suchte sie bei mehreren Kitas in zumutbarer Nähe nach Alternativen. Mit einer gebe es derzeit Gespräche über eine mögliche Aufnahme.

Ihm gehe es weder um Profilierung noch Anschwärzen – aber es müsse mehr Transparenz in die Debatte, wünscht sich Bemmann. Deshalb regte er eine Verfahrensprüfung an, die die genauen Hintergründe der Ablehnung offen legen soll. "Ein privater Träger kann jemanden ablehnen, aber ein öffentlicher Träger wie das Amt Scharmützelsee sollte mit konkreten Zahlen argumentieren können." Sonst werde ihr Sohn aus nicht nachvollziehbaren Gründen aus seiner gewohnten Umgebung "herausgerissen", so Bemmann. Nach Schulschluss könne er nicht mit seinen Freunden im Hort spielen. Dafür laufe der Sechsjährige knapp einen Kilometer und müsse die Hauptstraße ohne Fußgängerampel queren. Der Weg ins Abenteuerland wäre nur 150 Meter zu Fuß gewesen.

Thomas Bemmann befürchtet, dass die Ablehnung mit einem Widerspruch im August 2018 und einer folgenden Klage beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) im April dieses Jahres in Zusammenhang steht: "Wir sind damals als einzige gegen den Gebührenbescheid vorgegangen", sagt er. "Würde ich die Hintergründe der Ablehnung kennen, könnte ich das Ganze sachlich nachvollziehen." So müsse er aber vermuten, dass der Konflikt auf dem Rücken eines Kindes ausgetragen werde.

Zu "Ablehnungen im Detail" oder umfassenden Begründungen sei das Amt nicht verpflichtet, teilt Amtsdirektor Christian Riecke auf Nachfrage der Redaktion mit.