Spannender Schulwechsel

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Sechs erholsame und erlebnisreiche Wochen liegen hinter den Kindern. Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Die Lehrer und Erzieher sind schon seit dieser Woche wieder im Dienst, um alles bestens vorzubereiten, neue Kollegen zu begrüßen und Stundenpläne abzustimmen.

Für die rund 170 Siebtklässler des Einstein-Gymnasiums und der Ehm Welk-Oberschule wird es eine Umstellung werden von der Grundschule zur Sekundarstufe I. Um ihnen den Schulwechsel leichter zu machen, haben beide Schulen in den ersten Tagen statt strammem Unterricht eine Eingewöhnungsphase geplant.

Am Gymnasium haben die neuen Schüler bereits am Donnerstagnachmittag bei einer einstündigen Einführung ihre Klassenleiter kennenlernen können. Außerdem kamen sie das erste Mal in ihrem neuen Klassenverbund zusammen, lernten wichtige Stationen im Schulgebäude kennen, haben Unterlagen abgegeben und nützliche Informationen erhalten.

Am Montag ist Kennenlerntag und Dienstag Methodentag, bei denen die jüngsten Gymnasiasten noch ein paar Tipps bekommen und gemeinsam Mittag essen. Nützlich vor allem für die auswärtigen Schüler ist auch der gemeinsame Stadtrundgang, bei dem man wichtige Anlaufstellen wie die Stadtbibliothek kennenlernt. Ab Mittwoch wird dann erstmals regulärer Unterricht stattfinden. Donnerstag findet nach der fünften Stunde die feierliche Immatrikulation in der Aula statt.

Die erste Schulwoche wird am Freitag mit einem Sportfest enden, bei dem es verschiedene Turniere gemeinsam mit den Achtklässlern auf dem Angermünder Jahnsportplatz gibt.

Konstante Schülerzahlen

An der Ehm Welk-Oberschule werden am Montag 112 Mädchen und Jungen erwartet, die in fünf siebten Klassen unterrichtet werden. Es sind etwa so viele, wie in den vergangenen Jahren, erklärt Schulleiter Frank Bretsch. Damit bleibt auch die Gesamtschülerzahl seiner Schule konstant. "Wir haben im vergangenen Schuljahr 109 Zehntklässler entlassen", sagt er. Alles ist startklar fürs neue Schuljahr. Als Schule für gemeinsames Lernen steht mehr Lehrpersonal als an anderen Schulen zur Verfügung und damit auch zusätzliche pädagogische Fachkräfte. "Somit können wir sehr individuelles Arbeiten gewährleisten", so Frank Bretsch. Für die Siebtklässler sind die ersten drei Schultage Projekttage. Auch sie lernen die Stadt und die neue Umgebung kennen. Schließlich kommen die Schüler auch aus umliegenden Orten und weiter her bis aus Casekow, Gerswalde, Mittenwalde und Haßleben. In der Projektwoche werden aber auch schon inhaltliche Fragen eine Rolle spielen, die die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch berühren. "Wir erkunden dabei auch Stärken, Schwächen und individuelle Lernbedingungen. Die Klassenleiter lernen ihre Schüler und diese ihre Lehrer und die Umgebung kennen. Also solide Startbedingungen an unserer Schule", ist sich der Schulleiter sicher.