Mit Energie ins Berufsleben

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Start ins Berufsleben verlief für Isabell Münzenberg aus Strausberg etwas holprig. Genauer gesagt hat die 24-jährige Strausbergerin auf dem Weg dorthin erst jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Nach mehreren Ausbildungen, die scheiterten, hat Isabell Münzenberg nun eine echte Perspektive vor Augen. Über das Projekt "Mit Energie dabei", bei dem der Internationale Bund (IB) in Neuenhagen und die E.dis kooperieren, klappte die Vermittlung zur Zahnarztpraxis Stolze in ­Strausberg. Hier wird die alleinerziehende Mutter einer Tochter im nächsten Jahr mit einer Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten beginnen.

"Das Projekt richtet sich an Unter-25-Jährige, die aus verschiedenen Gründen keinen Berufsabschluss haben", erklärt Britta Grunwald, die beim IB als Bildungsbegleiterin arbeitet und auch Isabell Münzenberg betreut. Solche Gründe könnten eine Sucht sein, fehlende Sozialkompetenz, aber auch ein Migrationshintergrund, ein fehlender Führerschein oder wie bei Isabell Münzenberg der Umstand, alleinerziehend zu sein. Das sei wirklich das einzige Handicap bei ihr, sagt Rosmarie Stolze, Chefin der Zahnarztpraxis, über Isabell Münzenberg. "Sie ist pünktlich, freundlich zu den Patienten und sehr ordentlich", lobt sie.

Qualifikation vor Ausbildung

Der Einstieg in das Projekt von IB und Edis läuft über das Jobcenter im Rahmen einer kurzbetrieblichen Ausbildung, bei der die Teilnehmer verschiedene Module durchlaufen und sich orientieren können, welche Berufsrichtung sie einschlagen wollen. "Für mich war schon immer klar, dass es der medizinische Bereich sein soll", sagt Isabell Münzenberg. Danach steht ein siebenmonatiges Praktikum bei dem Wunschbetrieb auf dem Plan – in diesem Fall also die Zahnarztpraxis –, das die Edis finanziert und der IB begleitet. Läuft es erfolgreich, folgt eine einjährige Einstiegsqualifikation, die von der Arbeitsagentur bezuschusst wird. Isabell Münzenberg startet damit in der Zahnarztpraxis im September. "Sie läuft dann schon wie eine richtige Auszubildende mit", sagt Britta Grunwald.

Von 13 jungen Menschen, die 2018 mit der kurzbetrieblichen Ausbildung starteten, sind acht ins Praktikum gegangen. Für Rosmarie Stolze hat sich das Modell bewährt. Isabell Münzenberg ist die dritte Auszubildende, die sie auf diesem Weg gefunden hat.