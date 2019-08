Gedenktafel erinnert an Opfer

Steffenb Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Eine Gedenktafel soll bald am Haus Gesundbrunnenstraße 9 in Bad Freienwalde montiert werden, kündigte Reinhard Schmook, Vorsitzender der Fraktion/SPD/Grüne/Kurstadt für alle, im Hauptausschuss an. Dort befand sich nach Kriegsende ein Gefängnis des russischen Geheimdienstes NKWD. Der heutige Eigentümer des Hauses sei mit der Gedenktafel einverstanden, sagte Schmook. Den Gruppenantrag brachten neben der genannten Fraktion auch die Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergruppe Insel und Katja Göcke (fraktionslos) ein

Auf Vorschlag des Neuenhageners Joachim Strache sei ab 2014 bei einer Pilotstudie der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, die Verhaftungspraxis der sowjetischen Geheimdienste in Bad Freienwalde von 1945 bis 1955 untersucht worden. Autor Andreas Weigelt legte 2018 das Ergebnis dieser Studie vor, wonach er 319 Einzelschicksale von in Bad Freienwalde und Umgebung Verhafteten klären konnte. "Bei der Buchvorstellung am 9. März und einer Gesprächsrunde am 24. Juli wünschten sich Betroffene eine Gedenktafel, berichtete Schmook. Mittel für die Gedenktafel beantragt die Walther-Rathenau-Stift gGmbH als gemeinnützige Firma bei Maria Nooke. Den verbleibenden Eigenanteil trägt die Stadt. Über den Text, den Schmook verfasst, befinden die Stadtverordneten.