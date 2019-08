Dem Frauenhaus ist jede Spende willkommen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es ist ein Armutszeugnis, dass es in einer Zivilgesellschaft überhaupt Frauenhäuser geben muss. Zufluchtsorte also, in denen Frauen und auch Kindern Schutz vor häuslicher Gewalt, vor Übergriffen und Verfolgung gewährt wird. "Die sechs Betten in drei Zimmern des Frauenhauses Oberhavel sind meist ständig belegt", sagt Kerstin Rusch. Sie ist Sozialpädagogin in der Einrichtung, die der Märkische Sozialverein (MSV) seit vielen Jahren betreibt. Zur allergrößten Not könnten maximal zwölf Plätze zur Verfügung gestellt werden. Doch das wäre dann schon der Ausnahmezustand.

MSV-Geschäftsführerin Gabriela Wolff freut sích zwar darüber, dass es mehr Gelder für die Betreuungsarbeit im Frauenhaus gibt. "Wir finden allerdings keine Sozialpädagogin für die Kinderbetreuung, die aber immer wichtiger wird", sagt sie. Denn Kinder würden, wenn ihre Mütter um einen Platz im Frauenhaus nachsuchen, besonders unter der angespannten Situation leiden. Oft seien sie auch traumatisiert.

Doch die staatlichen Mittel reichen nicht für technische Anschaffungen oder sonstige Verbesserungen im Frauenhaus. "Deswegen sind wir für jede Spende dankbar", sagt Gabriela Wolff. Olaf Onigkeit und Martin Schrödl vom Lions Club Oranienburg haben jetzt einen Scheck über 3 000 Euro überreicht. "Das Geld kam beim Golf-Turnier der Lions zusammen und ist nicht die erste Spende fürs Frauenhaus", sagt Onigkeit. Weitere 500 Euro spendeten einzelne Mannschaften des Turniers. Von dem Geld wird der MSV einen Schrank fürs Frauenhaus anschaffen und den Vorraum zur Küche erneuern. "Bei solchen Projekten sind wir immer auf Spenden angewiesen", sagt Gabriela Wolff.