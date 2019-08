Historisches und Romantisches in Paretz

Wolfgang Balzer

Paretz Dass Schlossbesuche auch im Sommer interessant und sogar auch romantisch sein können, bestätigten am vergangenen Wochenende die Besucher einer ausverkauften, recht speziellen Führung zu Luises Landglück mit anschließendem königlichem Picknick im Schlossgarten in Paretz.

Schlossbereichsleiterin Evelyn Friedrich erzählte den Gästen neben den vielen amtlichen historischen Fakten an diesem speziellen Abend auch viel über die Lebensart von Königin Luise und ihrem Gemahl Friedrich Wilhelm III. im heute historischen Paretz, welches der damalige Kronprinz im Jahre 1797 für 85.000 preußische Taler erworben hatte und nach seinen Vorstellungen umgestalten ließ. Dem Thema des Abends entsprechend schilderte Evelyn Friedrich aber auch die Lebensweise hier im Ort, ihrem Sehnsuchtsort, in dem das Königspaar den eigenen Wünschen entsprechend Einfachheit und Stille erlebte, in dem es sich den Zwängen des steifen Hofzeremoniells entziehen konnte.

Die wunderbare sommerabendliche Atmosphäre beim königlichen Picknick im Schlossgarten vermittelte am Samstag den Besuchern ein wenig von der romantischen Stimmung, die das Königspaar hier unter den Bäumen mit dem weiten Blick über die ruhige Havellandschaft empfunden haben muss. "Die interessante Führung und dieses einmalige romantische Flair hier beim abendlichen Picknick vermitteln einen sehr schönen Eindruck davon, wie das beliebte Königspaar hier einst lebte", schwärmte Katharina Rademacher. Sie hatte an diesem Abend die weiteste Anreise und war mit der Familie extra aus Goslar zu diesem Abend gekommen und habe das nicht bereut, versicherte sie. Eine Meinung, die an diesem ebenso interessanten wie romantischen Abend öfter zu hören war.

Noch im August, aber auch im September sind in Paretz verschiedene ähnliche Veranstaltungen zu erleben. Bereits am Samstag, 10. August, steht der nächste Höhepunkt bevor: Abendstimmung im Schloss und Orgelkonzert. Nach einer abendlichen stimmungsvollen Führung durch das Schloss und die Remise mit der wohl einmaligen Sammlung von Kutschen, Sänften und königlichen luxuriösen Schlitten und einem kleinen Imbiss findet in der historischen denkmalgeschützten Dorfkirche eines der wenigen Orgelkonzerte mit einer kurzen Einführung statt. Bereits ab 14 Uhr erfahren die Besucher mit ihren Jüngsten im Schloss, wie man Prinz oder Prinzessin wird.

Neben anderen Veranstaltungen sind die Havelländischen Musikfestspiele mit der "Fontanschen Landpartie" am 15. September ab 16 Uhr und das nur alle vier Jahre stattfindende historische Erntefest mit Festumzug am 28. und 29. September hervorzuheben.