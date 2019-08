Zum Wohle der bedrohten Vögel

Bärbel Kraemer

Borne Zwischen Bergholz und Borne wurde dieser Tage die Mittelspannungsleitung fast vollständig rückgebaut. Schon einige Zeit zuvor waren dort Erdkabel verlegt worden, die die Masten und Leitungen überflüssig machten.

Mit den Arbeiten wurde zugleich ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Großtrappe geleistet. Der vom Aussterben bedrohte Vogel, von dem es deutschlandweit nur noch 305 Exemplare gibt, hat zwischen den beiden Flämingdörfern sein wichtigstes Wintereinstandsgebiet.

"Insbesondere die erwachsenen Hähne der Großtrappenpopulation aus den Belziger Landschaftswiesen nutzten diese Flächen vom Spätsommer bis in das zeitige Frühjahr als Lebensraum, bis es sie schließlich zur Balz zurück in die Belziger Landschaftswiesen führt.

Hin und wieder kommen auch die Großtrappen aus dem Fiener Bruch bei Ziesar hierher, sodass vermutet wird, das ein Austausch der beiden Populationen u. a. über diese Route erfolgt. Umso freudiger ist es nun, dass mit der Mittelspannungsleitung eine bedeutende Gefahr für die Vögel in diesem Gebiet verschwunden ist", erklärt Gordon Mählis vom Förderverein Großtrappenschutz.

Vom Boden aus gut erkennbar, sind die Kabel der Stromleitungen auf Flughöhe der Großtrappen und auch anderer Vögel jedoch nahezu unsichtbar. Sie verschwimmen mit dem dahinter liegenden Horizont und stellen somit eine große Gefahr für Leitungsanflüge dar.

Erst im vergangenen Jahr waren auf der nahe gelegenen Hochspannungsleitung zwei ausgewachsene Trappenhähne verunglückt.

"Auch wenn von der nun entfernten Mittelspannungsleitung noch keine Kollision bekannt ist, ist mit ihr eine potentielle Gefahr verschwunden", so Mählis mit Verweis auf tödliche Leitungsanflüge an eben solchen Leitungen. So geschehen an der bereits im vergangenen Jahr zurück gebauten Mittelspannungsleitung zwischen Mörz und Preußnitz. "Großtrappen sind danach nicht direkt tot, sondern verenden erst Minuten oder Stunden nach ihrem Absturz", weiß der Tiermediziner.

Mit dem zwischen Bergholz und Borne verlegten Erdkabel und dem darauf folgenden Rückbau der Masten und Leitungen - die Arbeiten führte die Elektro Belitz aus Bad Belzig im Auftrag des Energie Unternehmens E.ON.edis aus - wurde jedoch nicht nur den Großtrappen ein Gefallen getan. "Auch den Bergholzern", so Mählis. In der Vergangenheit war der auf einer ungeschützten Hügelkuppe liegende Ort wiederholt von Stromausfällen infolge umgestürzter Masten durch Starkwindereignisse betroffen gewesen.

Ein gutes Viertel der alten Mittelspannungsleitung zwischen den Dörfern musste vorerst jedoch stehen bleiben. Das Pachtangebot des Energie-Unternehmens war nicht mit den Pachtvorstellungen des Landeigentümers in Einklang zu bringen. "Der Großteil der Leitung auf den durch die Trappen meist genutzten Bereichen ist jedoch entfernt. Damit sind die weiten Flächen um Bergholz wieder etwas attraktiver für die Vögel geworden", schätzt Mählis ein.

Dass die einzelnen Großtrappenhennen, die die Hähne teilweise begleiten und auch im Sommer hin und wieder dort gesehen werden, das Gebiet für die Brut nutzen, bleibt jedoch "vorerst Wunschdenken". Der Grund: Wie fast überall fehlt es auf den riesigen, intensiv bewirtschafteten Flächen rund um Bergholz an Insekten. "Und somit fehlt schlicht und einfach die Nahrung für Trappenküken. Besteht diese für erwachsene Tiere zu großen Teilen aus Pflanzen, so brauchen die Küken in den ersten Lebenswochen vor allem Insekten", erläutert der Experte. Jedes Trappenküken würde, selbst wenn sich die Henne zur Brut bei Bergholz entschließen würde, verhungern.

Umso mehr freut die Vogelschützer das Engagement des Energieunternehmens E.ON.edis, welches sich bei geplanten Erdverkabelungen an einer Prioritätenliste orientiert, die gemeinsam mit dem Förderverein Großtrappenschutz e.V. erarbeitet wurde.

Die Großtrappe ist der schwerste flugfähige Vogel der Erde.

Sie brütet auf Wiesen und Äckern und ist vom aussterben bedroht.

Noch in den frühen 1930er Jahren waren die Trappen in großen Gruppen, so auch in den Belziger Landschaftswiesen, anzutreffen.

Mit der Intensivierung der Landwirtschaft wurde ihr Lebensraum zerstört, eine intensive Düngung vernichtete die Futtergrundlage. In dieser Folge ging der Bestand rapide zurück. Die letzten großen Rückzugsgebiete der Großtrappen befinden sich in den Belziger Landschaftswiesen mit 88, dem Fiener Bruch mit 107 und dem Havelländischen Luch mit 110 Exemplaren.