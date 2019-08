Ungebetene Frühstücksgäste

René Wernitz

Havelland (MOZ) Sommer, Sonntag, Frühstück auf Balkonien, Terrasse oder im Hof: Kaum ist das erste Brötchen geschmiert bzw. belegt, summen ungebetene Gäste herbei. Ein Stückchen Wurst für Wespen an den Rand des Frühstückstischs gelegt, sorgen die schwarz-gelben Racker durchaus für Gesprächsstoff.

Bei Tisch sollten Handy und/oder Tablet eigentlich nicht genutzt werden. Doch zum Zwecke der Mehrung des Allgemeinwissens sollte hier mal eine Ausnahme gelten. Denn es gibt allerlei zu erfahren.

Expertenseiten wie auf www.nabu.de oder www.aktion-wespenschutz.de verschaffen einen Überblick über heimische Wespenarten. Es gibt einige, doch nur zwei stehen in dem Ruf, sich am Frühstücksbuffet mit zu bedienen. Das sind die Deutsche Wespe (Paravespula germanica) und die Gemeine Wespe (Paravespula vulgaris). Im Grunde sind sie kaum von einander zu unterscheiden. Sie gehören zu den Kurzkopfwespen (Paravespula), im Gegensatz zu den Langkopfwespen (Dolichovespula). Die Gemeine Wespe hat sozusagen im Gesicht eine andere schwarz-gelbe Zeichnung als die Deutsche Wespe. Um bei Wespen auf einem Stückchen Wurst das markanteste Unterscheidungsmerkmal zu sehen, müsste man sehr dicht ran. Doch sollte man das ebenso lieber sein lassen, wie hektische Bewegungen oder das Anpusten der Wespen. Das macht sie aggressiv.

Stückchen für Stückchen nagen die am Frühstück beteiligten Wespen hastig drei bis vier Millimeter große Brocken vom Rand der Wurst. Die Nahrung mit den Füßen festhaltend fliegen sie davon und kehren alsbald wieder. So kann sich das fortsetzen, bis der Frühstückstisch abgeräumt wird. Sofern Menschen nicht An- und Abflug stören, bleiben die Wespen friedlich. Sie zu erschlagen, wäre denkbar einfach, aber überflüssig und gemein. Ob das Töten einer Wespe in Brandenburg mit einem Bußgeld im vier- und sogar fünfstelligen Bereich geahndet werden würde, ist unklar, da ein solcher Fall noch nie bekannt wurde. Hiesige Wespen haben allerdings auch den Gesetzgeber auf ihrer Seite: "Nach dem Brandenburgischen Naturschutzgesetz dürfen ohne vernünftigen Grund wild lebende Tiere weder gefangen noch getötet werden", wie es in einem Faltblatt über Wespen heißt, das das Umweltministerium vor einem Jahr herausbrachte. Es ist auf mlul.brandenburg.de zu finden.

Darauf ist auch ein Hinweis zur schnellen Hilfe (112 rufen), wenn sich nach einem Wespenstich allergische Reaktionen abzeichnen. Von Atemnot bis Ohnmacht ist allerhand möglich. Nicht steht im Faltblatt, dass alle Jahre für einige Menschen jede Hilfe zu spät kommt.