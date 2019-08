Wolfgang Ziegler live und Höhenfeuerwerk

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Mit drei abendlichen Tanzpartys ist am Freitagabend der "Müllroser Seezauber" eröffnet worden. Zum 20. Mal feiern die Müllroser und ihre Gäste gemeinsam ihr großes Stadtfest. Optischer Höhepunkt soll am Sonnabend, 22.30 Uhr, das Jubiläumsfeuerwerk über dem Großen Müllroser See sein. Die Veranstalter haben dabei großes Glück wegen des Regenwetters der vergangenen Tage: In Ragow hatte vor einer Woche das Höhenfeuerwerk wegen der hohen Waldbrandgefahr ausfallen müssen.

Großes Kinderfest

Hauptanziehungspunkt wird am Festsonnabend der Schützenpark mit seiner kleinen Freilichtbühne sein. Dort sind vor allem lokale und regionale Künstler zu erleben. Das Programm auf der Bühne sieht wie folgt aus: Ab 14.10 Uhr singt der Shantychor Steinhöfel, ab 14.40 Uhr tanzt der Müllroser Carneval-Club und ab 14.50 Uhr unterhält die Sängerin Sophia-Marie. Ab 15.30 Uhr zeigt das "Mixdorfer Schlaubegetümmel" seine Tänze. Um 16 Uhr beginnt ein Kinderprogramm mit dem Titel "Safari – ein Urwaldtrip" und ab 17.15 Uhr singt der Popchor der Kleist-Musikschule Frankfurt.

Die große Schlagerparty mit Wolfgang Ziegler beginnt um 18 Uhr. Ihr folgt ab 19 Uhr "Jamalat" mit orientalischen Tänzen. Ab 20 Uhr spielt die Band"Mr. Feelgood". Bereits ab 14 Uhr wird im Schützenpark ein Kinderfest mit vielen Mitmach-Aktionen und Wettbewerben, einer Hüpfburg und mehr gefeiert.

Sehr kleine und ziemlich große Boote können am Sonnabend auf dem Großen Müllroser See bewundert werden. Von 11 Uhr bis 13 Uhr lädt der Müllroser SV an seinem Seglerstützpunkt zum Schnuppersegeln ein. Um 14 Uhr beginnen auf dem See eine Modellboot-Regatta und ein Wettkampf im Kutterrudern.

Wer den Tag tanzend ausklingen lassen will, hat am Abend an drei Orten die Möglichkeit dazu. Im Strandbad steigt die 1990er- und 2000er-Party, im Schützenpark beginnt die After­show-Party um 22.45 Uhr und auf der Seepromenade legt DJ Tommi seinen Hitmix auf.

Infowww.seezauber-muellrose.de