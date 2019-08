Eine gelungene Premiere

Thomas Berger

Hoppegarten Knapp vier Jahre gibt es die Gemeinschaftsunterkunft im Gewerbegebiet Hoppegarten inzwischen. Allerdings war es am Freitag das erste Mal, dass nun die breite Öffentlichkeit auf das Gelände in der Handwerkerstraße eingeladen war. Und schon nach den ersten ein, zwei Stunden war klar, dass die Premiere des Festes der Begegnung an dieser Stelle als Erfolg eingestuft werden kann. Beim unverkrampften, freundschaftlichen Miteinander war erst einmal völlig zweitrangig, wo jemand seine Wurzeln haben mag oder was seine Muttersprache ist.

Kennen lernen anderer Länder und Kulturen klappt bekanntlich besonders gut durch den Magen, und so hatten die Bewohner des Hauses, die gegenwärtig aus rund einem Dutzend verschiedener Länder stammen, reichlich die verschiedensten Leckereien zum Kosten vorbereitet. Über Teigtaschen, Reisgerichte oder mit Fleisch gefüllten Eierkuchenteig als Beispiele dieser großen Auswahl entwickelte sich so manches tiefgründige Gespräch. Auch viele der ehemaligen Bewohner, die längst anderswo eine eigene Wohnung und im besten Fall auch Job oder Ausbildungsplatz haben, fanden sich ein. Mitunter, wie eine nun in Altlandsberg lebende junge Afghanin, Mütter und Kinder als Vorhut mit der Ankündigung: "Mein Mann kommt später, der ist noch arbeiten."

Verena Lange, die Leiterin des Hauses, freute sich wie ihr ganzes Team über den Erfolg der Aktion. Lediglich fünf Mitarbeiter einschließlich eines Freiwilligendienstleistenden sind es, die sich im Alltag um alle Belange von 121 Bewohnern, darunter 31 Kindern, kümmern. Geflüchtete aus Afghanistan, Pakistan und verschiedenen Teilen der Russischen Föderation (vorneweg Tschetschenien) machen die größten nationalen Gruppen aus. Hinzu kommen Menschen aus dem Iran, Somalia, Vietnam. Syrer gebe es hingegen momentan nur drei, was vor allem daran liege, dass viele der früheren Bewohner inzwischen ihre Aufenthaltstitel hätten, nachfolgend ausgezogen sind.

Viele Unterstützer hatten etwas zum Tag beigetragen, listete Verena Lange dankbar auf. Die Jugendwerkstatt Hönow, die die Hüpfburg zur Verfügung stellte, gehört ebenso dazu wie das Neuenhagener IB-Jugendhaus Blaupause mit dem Graffitiworkshop. Auch vom Haus der Generationen und der Gemeinde kam Hilfe, und auch die Mitglieder der Initiative Willkommenskultur waren natürlich mit dabei. Seien es Marianne Fritsche, die gerade in der ersten Zeit viel mit Deutschkursen unterstützt hat, wie Verena Lange anmerkt. Oder Anita Müller, die sich nach wie vor in diversen Einzelpatenschaften engagiert – und gefühlt mindestens die Hälfte aller Anwesenden kannte, so oft gab es Umarmungen voller Freude über ein Wiedersehen oder wenigstens ein paar kurze Worte. "Die haben sich ja prächtig entwickelt", sagte sie Seniorin über ein paar junge Mädchen, die sie fast seit klein auf kennt. Und auch Tanzila, die Tochter von Kameta Matzujeva aus Tschetschenien, die gerade noch einen Topf mit Reis gebracht hat, besucht ab Montag bereits die 9. Klasse der Lenné-Schule. Deutsch und Sport sind ihre Lieblingsfächer, erzählte sie, und gern würde sie später Zahnarzthelferin werden.

Mit 16 Kindern aus dem Hort der Kita Kinderkiste war Ute Kaiser zum Fest herübergekommen. Bei denen stand das Schminken unter den Angeboten besonders hoch im Kurs. Einige der Kinder aus dem Heim besuchen auch den Hort, zwischen den Betreuern gibt es regelmäßigen Austausch.

Anita Müller hat über ihre Kontakte schon vielen zu Wohnung oder Arbeit verholfen, freut sich vor allem über das Mitziehen der Hellersdorfer Wohnungsbaugenossenschaft Berlinowa. Perspektiven zu eröffnen, findet auch Verena Lange ganz wichtig. Ab dem Mittag waren deshalb, mit hilfreicher Vermittlung der Gemeinde, noch Vertreter von Firmen, Jobcenter und Arbeitsamt geladen. Denn es geht gerade um Jobs und Lehrstellen.