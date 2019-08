In die Burg ging es nur durch den Keller

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Viel ist von der ehemaligen Burganlage in Löwenberg nicht mehr vorhanden. Das Schloss in seiner heutigen Form wurde im 18. Jahrhundert anstelle eines Vorgängerbaus aus dem 15 Jahrhundert, der seinerseits auf den Resten der geschliffenen Burganlage gebaut worden war, erreichtet. Wer genau hinsieht, kann im Park noch die Reste der Grabenanlagen erkennen, die einst den Zugang zur Burg sicherten. Sogar eine Zugbrücke soll es geben haben. Zeichnungen und Schriften, die das belegen könnten, gibt es jedoch keine. "Aber dort, wo sich heute die gemauerte Brücke als Zugang zum Schlossportal befindet, könnte sie gestanden haben", erzählt Löwenbergs Bauamtsleiter Manfred Telm, der den Schlüssel für den Abstieg in die Katakomben bereithält. Wobei der Begriff insofern in die Irre führt, da nie ein Herr auf Löwenberg (das waren übrigens die von Bredow) im Keller beigesetzt wurde, sondern in der Kirche.

Doch zuvor steht noch eine Umrundung der Schlossmauern an. "Das hier sind vermutlich noch die Reste der Grundmauern der Burg", erklärt Telm, kniet an der Mauer des Schlosses nieder und legt tatsächlich einen Feldstein frei. Das sei insofern interessant, sagt er und schreitet die Hauptfassade in Richtung des anderen Endes entlang, um auch dort nach Feldsteinen zu suchen. Doch dort gibt es keine, weil die Burg vom Grundriss her viel kleiner als das später errichtete Schloss war. Genau zwei Fenster ist die Schlossfassade länger als die Burgmauer.

Zwei Meter dicke Mauern

Nun endlich geht es in den Untergrund, und es sind auch nur wenige Stufen. Doch das dann hervortretende Kreuzgewölbe ist wirklich beeindruckend, eigentlich noch völlig intakt. Mehr als 2,30 Meter breit sind die Mauern. Das sind nun vermutlich wirklich die Reste der ehemaligen Burg. "Ein Wohnturm, in den, der Verteidigung wegen, nur über einen Kellereingang zu gelangen war. Im Inneren standen Leitern bereit, um in die Wohnräume zu kommen. Interessant ist auch der nach links verdrehte Eingang in den Turm. Die Erklärung ist einfach: Da die meisten Menschen Rechtshänder sind, führten also auch die meisten Ritter das Schwert mit der rechten Hand. Der nach links geschwungene Aufstieg war für sie ein zusätzlicher Schutz. Umgekehrt engte er die Handlungsfähigkeit rechtshändiger Eindringlingen ein, die ihr Schwert so kaum gegen die Verteidiger nutzen konnten.

Unterirdischer Gang

Muffig riecht es schon in den Kellergewölben. Doch das ist normal, zumal, wenn sie kaum genutzt werden. Sogar der Löwenberger Karzer soll sich im Burgkeller befunden haben. Doch die Tür zum angenommenen Raum kann nur von innen verschlossen werden, als Knasttür also völlig ungeeignet, es sei denn, der Täter schließt sich selbst ein.

Es soll auch einen unterirdischen Gang gegeben haben, der bis zur Kirche führte. Doch den Eingang in diesen hat niemand gefunden, weder im Gemäuer des Schlosskellers noch in dem der Kirche. Doch was macht das schon? Allein die Vorstellung, es könnte ihn gegeben haben, beflügelt die Fantasie. Belegbar, anhand der in den Gewölbewänden und in den Gängen vermauerten Steine, ist indessen das klassische Klosterformat, so wie es zu damaliger Zeit ganz typisch war und für den Bau dieser Kreuzgewölbe verwendet wurde. Während die Räume im oberirdischen Teil des Schlosses heute von Kinderlachen erfüllt sind, wird für den Keller noch nach Nutzungsmöglichkeit gesucht. Die robusten Tische, bunten Wandbespannungen und die Laternen an den Wänden stammen noch aus Zeiten, als der Löwenberger Männerchor sich dort zur Probe einfand – in geselliger Runde, versteht sich.

"Oberhavel unterirdisch": In unserer neuen Serie stellen wir Orte und Plätze aus der Region vor, die sich unter der Erde befinden, oder porträtieren Personen, die unterirdisch aktiv sind.