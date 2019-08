Eberswalde entdecken

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Diese Investition hat bereits für Schlagzeilen gesorgt, bevor die Arbeiten überhaupt abgeschlossen waren: das neue Eberswalder Wegeleit- und Informationssystem. Ein Richtungsfehler am Schild, das im Park am Weidendamm steht, war einem MOZ-Leser prompt aufgefallen und hat das Projekt in den öffentlichen Fokus gerückt. Inzwischen ist der Fehler ausgemerzt. Und das Leitsystem ist nahezu komplett. Weshalb es Baudezernentin Anne Fellner und ihr Team sowie Museumsleiterin Birgit Klitzke jetzt offiziell vorgestellt haben. Für die symbolische Freigabe haben sie den Schilderbaum unweit der Stadtschleuse an der Bollwerkstraße gewählt.

21 sogenannte Schilderbäume und fünf reine Wegweiser umfasse das System für Fußgänger. Man habe sich zunächst auf drei Routen in der Stadt konzentriert, erklärte Silke Leuschner, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes. Dies sind die Verbindung Hauptbahnhof – Innenstadt, der Treidelweg bzw. die Stadtpromenade am Finowkanal sowie die Erlebnisachse Schwärzetal. Damit seien gleichsam die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erfasst. Vom Zoo bis zu den Resten der alten Stadtmauer, von der Märchenvilla bis zum neu gestalteten Torplatz. Mit dem Wegeleit- und Informationssystem wolle die Stadt verschiedene Zielgruppen ansprechen: Touristen, Ausflügler, die Eberswalder selbst. "Und Kinder", so Fellner. Deshalb gebe es an vielen Bäumen Info-Tafeln in Augenhöhe für den Nachwuchs. An der Bollwerkstraße etwa wird Mädchen und Jungen erklärt, wie eine Schleuse funktioniert.

Zur Standardausstattung aller 21 Exemplare gehöre ein Stadtplan bzw. ein Auszug daraus, der den aktuellen Standort markiert und das Umfeld. Kurze Ausführungen zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe (in Deutsch und Englisch) sowie Exkurse in die Geschichte in Wort und Bild, beispielsweise zur Georgskapelle oder zur Semmelbrücke, komplettieren das Angebot. "Wir haben uns bemüht, Ansichten auszuwählen, die noch nicht so bekannt sind", erklärte Klitzke, die von einem "echten Gemeinschaftswerk innerhalb der Stadtverwaltung" sprach. Auch die Anregungen des Seniorenbeirates seien berücksichtigt worden.

Eberswalde verfolgt das Projekt des Wegeleit- und Informationssystems bereits seit etlichen Jahren. Bis dato war die Realisierung an fehlenden finanziellen Mitteln gescheitert. Dank Förderung aus dem Städtebau-Programm konnte es nun umgesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf gut 170 000 Euro. Zwei Drittel davon steuerten Bund und Land bei.

Das System, so fügte die Dezernentin hinzu, könne durchaus erweitert werden. Auch sei denkbar, es künftig mit einem QR-Code zu versehen. Sodass Informationen per App abgerufen werden können. "Uns war wichtig, erst einmal anzufangen." Zur Erkundungstour gibt es zudem ein Faltblatt "Eberswalde entdecken". Das ist kostenlos in der Tourist-Information im Museum erhältlich. Vielleicht entdecken ja auch die Eberswalder neue Ecken in ihrer Stadt.