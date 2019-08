Sonnabend als Energiespartag

Manfred Lutzens

Brandenburg Ausgerechnet zum Beginn des meteorologischen Sommers 1949 hielten die SED-Wirtschaftslenker in der damaligen sowjetischen Besatzungszone (ab Oktober die DDR) - getrieben von schier unendlichen Schwierigkeiten -, eine weitere unangenehme Überraschung bereit. Wurde doch nun neben den ohnehin bislang schon üblichen mehrstündigen Stromsperren zu bestimmten Zeiten kurzerhand zusätzlich ab 1. Juni gar ein Energiespartag angeordnet. Für Brandenburg (Havel) legten die Verantwortlichen jeden Sonnabend (die Fünf-Tage-Arbeitswoche gab es erst ab 1967, d. Verf.) fest. Demzufolge durften da hiesige Industrie-, Handwerks- sowie Gewerbetriebe dann zwischen 6 und 22 Uhr keinen Strom verbrauchen - ergo bedeutete das dort dann Stillstand bis zu maximal 16 Stunden. Ausgenommen von dieser rigiden Maßnahme blieben der Bereich "tägliche Versorgung" samt aller Einzelhandelsgeschäfte sowie zudem die Haushalte.

Für die von der Partei gelenkte, seit 1945 bestehende Einheitsgewerkschaft FDGB indes gab es offenbar aber Anlass, um unter dem Motto "Vier Jahre Kampf zur Verbesserung der Lage der werktätigen Bevölkerung" eine Vielzahl von Veranstaltungen in Zusammenwirken mit Kultur- und Sportgruppen für die Brandenburger zu zelebrieren. Und die aus der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion hervorgegangene "Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft" (DSF) verkündete "stolz", dass sich ihre Mitgliederzahl in der Stadt auf 512 erhöht habe.

Weitaus mehr Beachtung dürften bei den Brandenburgern wohl Meldungen bzw. Ankündigungen wie diese gefunden haben: "Die vier Sportgemeinschaften BSG Traktorenwerk, Konsum ,Ernst Thälmann’ (Werft) sowie ‚Freier Wassersport’ gründen am 18. August im Bootshaus Hammerstraße eine Zentral-Sportgemeinschaft (ZSG) Werner Seelenbinder. Nahezu 1600 Havelstädter sind hier vereint". Dem sei hinzugefügt, dass es damals, anno 1949, zudem noch eine Polizei-Sportgemeinschaft gab. Aus dem Industriesektor folgte die Nachricht von einem für den 1. September anberaumten Zusammenschluss der inzwischen volkseigenen Spielwarenbetriebe von E. P. Lehmann (Plauer-/Klosterstr.) und Oskar Wiederholz (Fohrder Str.) zum VEB Patent-Lineol. Vornehmlich Frauen bildeten den Hauptanteil der insgesamt 225 Beschäftigten in diesen beiden so traditionsreichen Fabriken, die seitens der SED-Machthaber wahrlich nicht gerade die beste Unterstützung erhielten.

Aus den Traktorenwerken in der Bahnhofsvorstadt (einst Brennabor) kam die Kunde, dass inzwischen mit der Serienproduktion des Dieselschleppers "Aktivist" begonnen worden sei. "Die Erprobungen des Fahrzeuges sind entsprechend gut verlaufen" hieß es dazu weiter. Eingestellt indes wurde von der Stadtverwaltung die Herausgabe ihrer "Brandenburger Nachrichten" - nicht zu verwechseln mit der Lokalzeitung "Brandenburgische Neueste Nachrichten". Für diese amtlichen Bekanntmachungen an das Volk nutzte die Kommune dann ab Juli 1949 das SED-Blatt "Märkische Volksstimme" sowie weiterhin mehrere Anschlagtafeln.

