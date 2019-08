Dschungel-Parzelle wird zur akkuraten Oase

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Prächtig blüht der Garten von Martin Paetznick in diesem Sommer. Der neu ausgesäte Rasen bahnt sich überall langsam aber sicher seinen Weg, das Unkraut ist nahezu verschwunden und die Ernte verspricht gut zu werden. Dazu laden Schaukel und Pool zum Spaß für die Kleinen ein, während die Loungeecke im aufgestellten Pavillon zur Erholung für Martin Paetznick und seine Frau Sandra einlädt. Die hat sich das Ehepaar auch redlich verdient, denn hinter ihnen liegt ein wahrer Garten-Marathon. "Wir haben die Parzelle im Frühjahr 2018 übernommen. Damals war sie allerdings in einem ziemlich verwildertem Zustand. Der vorherige Pächter hatte den Garten nicht mehr bewirtschaftet. Ehe man ihn dann raus hatte, verging aber natürlich einige Zeit – und so konnte sich die Natur ungehindert ihren Weg bahnen", erzählt der 37-Jährige.

Er liebäugelte im Vorfeld schon länger mit der Idee vom eigenen Garten, besichtige einige Parzellen in unterschiedlichen Sparten, entschied sich am Ende jedoch für die gut 350 Quadratmeter große Parzelle im Kleingartenverein "Feierabend", der zu einem der größten Sparten in der Havelstadt zählt. Ganze 192 Parzellen erstrecken sich zwischen Beethovenstraße, Rosa-Luxemburg-Alle und Johann-Strauß-Straße. Jeder Garten verfügt über eine eigene Laube, viele davon massiv gebaut, da sie in den Dreißigerjahren vermutlich als Wohnraum dienten.

Heute bildet die Gartensparte eine Art grünen Übergang zwischen dem Musikerviertel und Hohenstücken. Ideal gelegen für viele Familien, die im Umfeld wohnen und das eigene Stückchen Land somit in unmittelbarer Nähe haben. Auch für Familie Paetznick ein Grund, der für den Kleingartenverein sprach. Ganz abgesehen davon, dass Martin Paetznick in dem Grundstück "die größte Herausforderung" von allen besichtigten Parzellen sah, wie er sagt. "Ich wollte einfach eine Aufgabe haben", so der Brandenburg, der sich mit diesem Ehrgeiz sogleich ans Werk machte. Nach und nach wurde vom Eingang aus wucherndes Gestrüpp entfernt, die Laube entrümpelt und dem Garten Struktur verliehen. Etliche Wochenenden gingen ins Land.

Einsatz, der sich schlussendlich jedoch gelohnt hat. In diesem Sommer zeigt sich die Parzelle wieder von ihrer schönsten Seite, was auch Burghard Reimann, "Feierabend"-Vorsitzender, zu würdigen wusste. Er bot Martin Peatznick kurzerhand die Stelle als stellvertretender Vorsitzender an.

Froh darüber, dass auf dem Nachbargrundstück wieder Ordnung herrscht, ist auch Dieter Kerk, der seit mehr als dreißig Jahren einen Garten in der Sparte hat. Auf einem groß angelegten Beet gedeihen in seiner gut 600 Quadratmeter großen Parzelle Kartoffeln, Zucchini und Kürbisse, die bis in den Winter zu leckeren Gerichten verarbeitet werden. Dazu trägt der Pflaumenbaum in diesem Jahr reichlich Früchte und mehrere Sonnenblumen bahnen sich ihren Weg gen Himmel. Und das so hoch, das eine davon im vergangenen Jahr bereits das Startobjekt für den von BRAWO ausgerufenen Wettbewerb zur höchsten Sonnenblume war. Ein Titel, den der 77-Jährige mit seiner Sonnenblume zwar nicht gewinnen konnte, für ihn steht jedoch vor allem der Spaß am Gärtnern und Werkeln im Vordergrund. So wurde etwa ein altes Metallbettgestell von Enkelin Alexandra kurzerhand zum hübschen Gartenbogen – ganz im Sinne des heute so modernen Upcyclings.

"Gärten, die so gepflegt sind, sehen wir natürlich gern, da im Rahmen von Wegbegehungen schon darauf geachtet wird, dass die Satzung des Vereins eingehalten wird. Dazu gibt es regelmäßige Arbeitseinsätze, deren Termine im Rahmen der monatlichen Vorstandssitzung besprochen und ausgehangen werden. Wer will, kann dann mitmachen, denn auf Gemeinschaft und harmonisches Miteinander legen wir großen Wert", so Paetznick weiter. Geladen wird im August deshalb etwa wieder zum traditionellen Sommerfest für alle Mitglieder rund um die vereinseigene Gaststätte. Außerdem stehen regelmäßig Kulturabende mit Rommé oder die beliebte Seniorenweihnachtsfeier auf dem "Feierabend"-Programm.

Auch Sie wollen mit ihrer Kleingartensparte in der BRAWO-Sommerserie erscheinen? Dann einfach den Vorstand vom Vorhaben informieren und gemeinsam an redaktion-brb@brawo.de mailen!