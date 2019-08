Ein drängendes Großprojekt im Herzen Neuruppins

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Haus mit dem derzeit ungewöhnlichsten Dach in Neuruppin steht an der Ecke Friedrich-Engels- und Poststraße. Das riesige Gebäude, das der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) gehört, leuchtet: Ein grünes Netz sichert das marode Dach, nachdem Teile davon herabgestürzt waren. Das zwingt die NWG dazu, sich schnell Gedanken um das Gebäude zu machen. Die Ergebnisse der Überlegungen werden auch das Aussehen der Umgebung verändern.

"Wir wollten eigentlich noch nicht mit diesem Projekt starten", sagt NWG-Chef Robert Liefke. Doch nun werden Planungsleistungen nötig, und das noch in diesem Jahr. "Geld dafür haben wir in den Wirtschaftsplan eingestellt", so Liefke. 20 Wohneinheiten könnten in der Friedrich-Engels-Straße 37 a bis c entstehen. "Dafür brauchen wir aber auch Nebenanlagen – Parkplätze, Plätze für Müllbeseitigung." Daher setzt sich die NWG mit der Stadt Neuruppin zusammen und will klären, wie der Klappgrabenblock zwischen Fischbänken- und Poststraße entwickelt werden kann. "Die Sanierung der Engelsstraße 37 a bis c kann nicht ohne den Klappgrabenblock gesehen werden", ist Liefke überzeugt.

Die Stadt Neuruppin hat laut Liefke schon vor Jahren einen Beschluss herbeigeführt, wie das Areal entwickelt werden soll. Die NWG ist diesen Weg mitgegangen: "Wir haben uns an alle Termine gehalten. Wir haben das Predigerwitwenhaus erworben, und wir haben angefangen, die hinteren Bereiche dieses Gebietes zu öffnen."

Großes Haus, viel zu planen

Das marode Haus an der Engelsstraße ist nach Liefkes Überzeugung "viel zu groß für die Stadt", ohne dass eine Entscheidung über die Nebenanlagen getroffen wird. "Wenn wir das Haus sanieren und in Betrieb nehmen, ohne dass vorher eine Klärung zum ruhenden Verkehr und zu den sonstigen Nebenanlagen erfolgt, haben wir nur unnötig Streit."

"Mit über 20 Wohneinheiten in diesem Bereich reden wir von Größenordnungen, die nicht so ohne Weiteres händelbar sind." Fest steht schon jetzt: Wenn der Klappgraben im Bereich zwischen Fischbänken-, Post-, Friedrich-Engels-Straße und Seepromenade geöffnet wird, dann nur auf den Arealen, auf denen die NWG Eigentümer ist. "Sonst würden wir nie fertig werden mit den Grundstücksneuordnungen." In drei bis fünf Jahren, so hofft Liefke, ist das Projekt beendet.

Wie viel Geld die NWG genau in die Engelsstraße 37 a bis c stecken muss, kann der NWG-Chef noch nicht sagen. "Und ich hüte mich vor Schätzungen", sagt er. "Das ist ein Altbau. Und wir haben keine vollständigen Unterlagen zu dem Gebäude."