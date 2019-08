Vier Autos ausgebrannt – Polizei sucht Zeugen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Vier Autos sind in der Nacht zu Sonntag an der Ecke Langewahler-/Mitschurinstraße in Fürstenwalde ausgebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden ein BMW Mini und ein Skoda Yeti in Brand gesetzt.

Zwei jeweils vor diesen Autos geparkte Fahrzeuge wurden durch das Übergreifen der Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich in der Inspektion Fürstenwalde zu melden.

Am Sonntagvormittag standen die ausgebrannten Wracks noch vor dem Mehrfamilienhaus. "Wir haben gepennt, dann hat’s Sturm geklingelt im ganzen Haus", erinnert sich Christian Blankenstein noch gut. Seiner Verlobten, Ramona Hand, gehört eines der ausgebrannten Autos. Sichtlich geschockt steht das Pärchen vor den Resten.

"Am 30. Dezember 2018 hatte schon mal jemand einen Sprengkörper auf den Wagen meiner Freundin gelegt", sagt Blankenstein. Auch damals brannte das Auto von Ramona Hand aus. Dass es sich um persönliche Angriffe handele, könne er sich aber nicht vorstellen, sagt Blankenstein. "Wir sind beide Sozialarbeiter und eigentlich ganz nette Menschen", ergänzt der junge Mann. "Ich bin Jugendkoordinatorin in Rietz-Neuendorf und habe mit den Jugendlichen ein gutes Verhältnis", sagt seine Verlobte.

Nach dem ersten Anschlag habe sie für ihr neues Auto eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen und bekomme nun von der Versicherung ein Leihfahrzeug, um wenigstens zur Arbeit fahren zu können.

Dankbar sind die beiden dem Taxifahrer, der die Flammen bemerkte und den Notruf wählte. Die brennenden Wagen standen nur wenige Meter vom Mehrfamilienhaus entfernt. "Im Haus waren ja auch zwei Kinder", sagt Blankenstein.