Abc-Schützen feiern im Schlosspark

Sophie Schade

Oranienburg Für tausende Kinder in Oberhavel begann am Sonnabend mit der Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Mit Feierstunden und bunten Programmen wurden sie in ihren jeweiligen Schulen begrüßt. Gefeiert wurde dieses Ereignis danach von vielen Familien beim Zuckertütenfest im Schlosspark. Rund 1 400 Gäste konnte die TKO zählen.

Eigentlich gilt die Faustregel, dass eine Schultüte auf keinen Fall größer sein sollte als der ABC-Schütze selbst. Jordi aus Oranienburg hat sich zum Start in den neuen Lebensabschnitt aber eine besonders große Schultüte gewünscht – und Papa Christian Wegener hat ihm diesen Wunsch erfüllt.

Riesengroße Schultüte

Zur offiziellen Begrüßungszeremonie in der Schule gab es zuerst ein normal großes Exemplar, zu Hause wartete dann die Überraschung: Ein 1,70 Meter großes Monstrum aus Pappe, beklebt mit Folie, auf die diverse Superhelden aus den beliebten "Marvel"-Comics gedruckt waren. Spiderman, Thor, Hulk: Sie zierten das selbstgebastelte Geschenk. "Ich habe einfach die Pappe genommen, in die Jordis Fahrrad eingepackt war, als wir es gekauft haben, und sie dann hübsch gemacht", sagt Christian Wegener. Die Überraschung war in jedem Fall geglückt.

Und weil sie schon bei der offiziellen Einschulungszeremonie nicht präsentiert werden konnte, musste das mannshohe Meisterstück wenigstens im Schlosspark dabei sein.

Da geraten die Erlebnisse des ersten Schultages vor dem eigentlichen Schulstart fast in den Hintergrund. Dazu zählen die erste Bekanntschaft mit der Klassenlehrerin und mit dem Klassenschaf aus Plüsch, die ersten Bücher, die es mit nach Hause gab, oder die Zuteilung eines Sitzplatzes im Klassenraum.

Manja und Alain aus Borgsdorf sind inzwischen wahre Einschulungsprofis. Sie sind Eltern von vier Kindern. Am Sonnabend wurde auch ihr jüngster Sohn Till eingeschult. Bei aller Routine: Es sei trotzdem emotional gewesen, wenn nun auch das jüngste Kind langsam, aber sicher erwachsen wird. "Die letzte Einschulung ist schon etwas Besonderes", gibt Mama Manja zu. Dieses spezielle Ereignis sollte im Schlosspark – wie bei den vorherigen Einschulungen auch – mit der ganzen Familie gefeiert werden.

Das habe sich bewährt, finden Manja und Alain: "Hier können wir entspannt und ungezwungen mit der ganzen Truppe zusammensitzen und den Tag genießen." Tills große Geschwister samt Partner und Großeltern, sie alle hatten Platz für ein ausgedehntes Picknick.

Die sechsjährige Anni besucht ab Montag die Havelschule in Oranienburg. Passend zu ihrem fast schön majestätischen Kleid zierten eine Kristallprinzessin in Blau- und Silbertönen und selbstverständlich ganz viel Glitzer ihre Schultüte. Ihre Cousine und Freundin Thea aus Salzgitter hat sie zur Feierstunde begleitet und sich schon einmal angeguckt, was sie selbst in zwei Wochen erwartet. Dann sind auch in Niedersachsen die Sommerferien vorbei und die Sechsjährige wird selbst eingeschult.

Die Zäune des Schlossparks waren an diesem besonderen Tag mit bunten Girlanden und selbstgebastelten Papierschultüten geschmückt, dafür hatten kreative Kitakinder aus Oranienburg und Germendorf gesorgt. Neben einer Clownshow waren das Bogenschießen und ein provisorisches Airbrush-Tattoostudio die Höhepunkte im Programm. Der Eintritt in den Park für ABC-Schützen und ihre Geschwister sowie Eltern frei.