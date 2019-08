Autofahrer kollidiert mit Baum - Krankenhaus

MOZ

Schönfließ (MOZ) Der Fahrer eines Pkw kam am Freitagabend auf der Landesstraße 383 zwischen Schönfließ und Wulkow in einer lang gezogenen Kurve mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte und Mitglieder der Feuerwehren halfen, den Verletzten aus seinem Fahrzeug zu befreien. Nach der Erstversorgung kam er per Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Straße war für den Rettungseinsatz, die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeug voll gesperrt.