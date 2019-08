Bühne und Burghof ganz in Rot getaucht

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Das Musikfestival "Jenseits von Millionen" ist in der Nacht zu Sonntag in Friedland zu Ende gegangen.

Mit mitreißenden Auftritten der Bands "Black Sea Dahu" (Bild), "Pabst" und "Decibelles" ist das Benefiz-Musikfestival "Jenseits von Millionen" in der Nacht zu Sonntag in Friedland zu Ende gegangen. Die genaue Zahl der Gäste steht laut den Veranstaltern noch nicht fest. Eileen Scheier, Vorsitzende des Vereins anderes Festival e.V. spricht aber von einer "sehr guten Beteiligung".

Haupt-Veranstaltungsort war wie gewohnt die Burg Friedland. Daneben gab es, wie in den Vorjahren, Akustik-Konzerte in der Friedländer Kirche. Erstmals hatte es am ersten Veranstaltungstag auch Lesungen gegeben. Rund 20 Vereinsmitglieder und rund 60 ehrenamtliche Helfer haben das Festival betreut.