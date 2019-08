Gasbohren-Gegner laden Landtagskandidaten ein

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Für Sonntag, 18. August, lädt die Bürgerinitiative (BI) Gegen Gasbohren die Landtagskandidaten der betroffenen Wahlkreise nach Zehdenick zu einem öffentlichen Gespräch ein. Der sogenannte "Polit-Frühschoppen gegen Gasbohren" findet im Havelschloss statt und beginnt um 11 Uhr.

Inzwischen hat die Bürgerinitiative auch erste rechtliche Schritte eingeleitet, heißt es in einer Erklärung der BI. Beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) in Cottbus wurde Widerspruch gegen den Hauptbetriebsplan von Jasper Resources eingelegt. Zudem habe die Bürgerinitiative in Gesprächen mit Vertretern der Landtagsfraktionen in Potsdam Unterstützung für ihren Widerstand bekommen. "Ob es zu einer Gas-Ausbeutung kommt, ist am Ende neben der wirtschaftlichen auch eine politische Entscheidung", sagte Michael Resnitschek, BI-Vertreter aus Gransee. Die Ablehnung in der ganzen Region sei unverändert. Diese Stimmung werde auch die Politik zur Kenntnis nehmen müssen, so Resnitschek. Bei einer Demonstration im April in Zehdenick hatten rund eintausend Bürger ihre Haltung gegen die Bohrpläne deutlich gemacht. Die Städte Gransee, Templin, Zehdenick, Lychen und Fürstenberg hatten sich in einer gemeinsamen Entschließung gegen das Erdgas-Projekt positioniert. Die BI zeigt sich sicher, dass sich die nächste Landesregierung vor dem Hintergrund der Klimadebatte der Diskussion nicht entziehen kann.