Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Halb Angermünde war wohl auf den Beinen, als am Sonnabend so langsam die Sonne unter ging: An der Mündesee-Promenade herrschte erwartungsvolle Vorfreude. Der Himmel färbte sich so langsam in Rot und Blau und Grau. Dann endlich hatte das Warten kurz vor halb Zehn ein Ende: Am Horizont tauchten die ersten lichtergeschmückten Gefährte auf. Es sollten letztlich wohl um die 100 sein. Viele sehr aufwendig geschmückt, darunter ein äußerst musikalisches ABE- Partyboot mit heißen Rhythmen. Was der Beobachter vermisst, ist ein wenig Enthusiasmus am Ufer.

Mittendrin auch wieder Initiatorin Margrit Hesse. Sie freute sich diebisch, dass die einstige Tradition von Fischern, bei der sie schon als Kind dabei war, so toll wiederbelebt wurde und nun schon länger als ein Jahrzehnt die Massen anzieht.

200 kleine Götterspeisen hatte sie auch wieder gekocht und verteilte sie an Schaulustige am Ufer oder auf dem Steg.

Bilderstrecke Mündesee leuchtet bis in die Nacht Bilderstrecke öffnen

Indes hallte schon seit Längerem nicht nur von nebenan der Disco-Beat einer offenbar großen Privat-Fete zu den Lampionfahrt-Schaulustigen herüber, sondern auch die Musik vom "Café Seeblick". Auch dorthin waren Hunderte gepilgert, um die Angermünder Partynacht komplett zu machen. Schlagersängerin Sonia Liebing brachte nicht nur ihren kleinen, weit angereistenFanclub in prächtige Stimmung, sondern füllte bald auch die kleine Tanzfläche. Von der fernsehbekannten Victoria Herrmann moderiert, lief danach auch der gebürtige Brite Jay Khan, Popsänger und Songwriter sowie ehemaliges Mitglied der Gruppe "US5", zur Hochform auf – immer wieder Komplimente an das "geile Angermünder Publikum" verteilend. Das erfreute sich auch an den noch sehr lange auf dem Mündesee fahrenden Lichter- Booten und diversen Feuerwerken von Land und vom Wasser.

Stunden zuvor hatte der Dorfverein Dobberzin an die wenig entfernte Mündesee-Badestelle eingeladen. Ein kleiner Schauer kurz nach dem Mittag hielt zunächst die Gäste noch vom Kommen ab, doch bald füllten sich am Ufer die Bänke und Tische unterm Zelt. Der Vereinsvorsitzende Wilfried Belde hatte noch Zeit, um zu berichten: "Mindestens viermal im Jahr organisiert unser Verein geselliges Beisammensein. Da gibt es das Frühlings-, Herbst- und Weihnachtssingen und seit gut einem Jahrzehnt im Sommer eben die Bootsregatta mit der Lampionfahrt am Abend als echtem Höhepunkt."

77-Jähriger legt sich ins Zeug

Diesmal müssen die Macher zuerst selbst ins Boot steigen und noch ein bisschen "betteln" – dann nimmt der kleine Ruder- Wettbewerb langsam an Fahrt auf. Lukas traut sich das erste Mal, allein ein solches Boot übers Wasser zu bewegen. Und als es den 77-jährigen Dieter Klein nicht mehr auf seinem Stuhl hält, sind ihm die Anfeuerung und der Beifall des mit Getränken und Bratwurst gut versorgten Publikums sicher. Alle staunen, wie fit der Senior die Paddel durchs Wasser zieht und kaum länger braucht als die jüngeren Männer vor ihm.

Schließlich kommt noch Neptun zu Besuch und nimmt mit Sprühsahne und Mündesee-Wasser die eine oder andere Taufe vor – Dobberzin hat jetzt beispielsweise einen 92-jährigen "Schleichenden Tigerhai". Indes reden viele bereits über den bevorstehenden Abend. Zahlreiche Boote sind in den Tagen davor liebevoll geschmückt worden und werden das Publikum begeistern. Die Angermünder Tradition lebt am ersten August-Sonnabend!