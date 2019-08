Kreuzung bleibt bis 19. August gesperrt

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Kreuzung am Neuruppiner Kuhburgsberg beziehungsweise der Abzweig von der L16 in Richtung Storbeck wird nicht, wie geplant, am Montag freigegeben, sondern erst am 19. August. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Der lässt aktuell den Knotenpunkt erneuern. Im aktuellen Bauabschnitt wird die Fahrbahn der L 18 mit neuer Trassenführung gebaut und die Regenentwässerung angelegt. Beim Neubau der L 18 ist die Verschwenkung der alten Fahrbahntrasse in Richtung Süden, also in Richtung der unbefestigten Wiese, planerisch erforderlich.

Torf bremst Bauarbeiten aus

Bei den Bauarbeiten stellte sich laut Pressesprecherin Dr. Cornelia Mitschka aber heraus, dass sich ein Torfband von der Wiese in den Straßendamm hineinzieht. Da der Torf weich und nicht tragfähig ist, musste dieser nun erst ausgebaut werden. Dadurch erhöhe sich der zeitliche und materielle Arbeitsaufwand, sodass die L 18 nicht, wie geplant, am heutigen Montag freigegeben werden kann, sondern die Vollsperrung bis zum 19. August bestehen bleiben muss.

Nach Abschluss der Arbeiten an der L 18 wird der nördliche Teil der L 16, einschließlich der Hälfte vom Knoten zur L 18, unter Vollsperrung und mit archäologischer Baubegleitung im Hocheinbau bis zum 7. Oktober erneuert. Die Kreuzung bleibt auch in dieser Zeit halbseitig mit Ampelregelung befahrbar.