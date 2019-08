Polizei verhinderte feuchtfröhliche Party im Stadtpark

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Die Polizei hat am Freitagabend eine von Jugendlichen über Facebook geplante Party im Stadtpark verhindert. Noch bevor die Feier richtig beginnen konnte, hatten sich mehr als ein Dutzend Beamte in und vor den Park postiert, um junge Menschen in Feierlaune abzuweisen. Dabei erteilten sie mehreren Personen mündliche Platzverweise, die für die gesamte Nacht galten. Das Treffen war im Internet als "Sauf Olymp zum Ferienabschluss" angekündigt worden. Um 21 Uhr war der Park bereits geräumt, nur einige Jugendliche diskutierten noch mit den Beamten am Parkeingang Pulverturm. Eine junge Frau beschwerte sich: "Nur weil einige sich nicht benehmen können, dürfen wir alle nicht mehr in den Park." "Wir waren präventiv tätig", erklärte Einsatzleiter Dirk Streichan vor Ort. Straftaten seien keine begangen worden. "Später verlief die Nacht recht ruhig", resümierte Kathrin Deutschmann vom Polizeirevier Bernau am Sonntag. Als Hintergrund des schnellen Eingreifens der Polizei sind auch die wilden Park-Gelage von jungen Leuten im Frühjahr am Abend der Abistreiche zu werten, bei denen einiger Sachschaden entstanden war.