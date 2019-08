Erst Segen, dann Zuckertüte

Fast am Ziel: Die Erstklässler steigen in den Bus, der am Einschulungstag unter dem Namen "Schultüten-Express" fährt. Er bringt sie nach dem Gottesdienst zur Kinderakademie.Fotos (2): Marco Marschall © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Eberswalde Mehr als 600 Kinder wurden am Sonnabend im Oberbarnim eingeschult. 45 von ihnen haben den neuen Lebensabschnitt begleitet vom Klang der Orgel begonnen. Pünktlich um 10 Uhr ertönt das Instrument. Die Einschüler betreten die Maria-Magdalenen-Kirche von Eberswalde. Nur die für sie reservierten ersten Reihen sind noch frei. Das Gotteshaus ist voll. Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde wollen diesen Moment nicht verpassen. Schultüten sind noch keine in Sicht. Großmütter mit Tränen in den Augen verfolgen den Gang ihrer Enkel. Fotos werden gemacht.

Es sind die ersten Klassen der Kinderakademie, die in diesem feierlichen Rahmen in die Schule aufgenommen werden. Drei Klassen mit je 15 Kindern, wie in den Vorjahren. 20 Lehrer plus Erzieher werden die Neulinge und insgesamt 200 Schüler, die am Kupferhammer bis zur 6. Klasse unterrichtet werden, umsorgen. Die private Einrichtung, für die Eltern neben Hortkosten ein monatliches Schulgeld von 175 Euro entrichten, sieht sich für den Schulstart gut aufgestellt. "Alle Stellen sind besetzt", sagt Schulleiterin Mandy Fischer im Gespräch mit der MOZ. Quereinsteiger gebe es auch unter den Lehrkräften. Doch diese könnten mittlerweile gut qualifiziert werden und werden vom Team unterstützt. Der Unterrichtsausfall liege beinahe bei Null, wirbt die Direktorin für die Privatschule, die in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiert.

Maulwurf will ans Licht

Und weil die Einrichtung mit der Johanniter Unfallhilfe als Träger, eine evangelische ist, wird die Einschulung seit jeher mit einem Gottesdienst in der Kirche begonnen. Für den geistlichen Part ist am Sonnabend Pfarrerin Petra Schenk zuständig. Sie beginnt die Veranstaltung mit einer zunächst ernüchternden Erkenntnis. "Die großen Ferien sind vorbei", sagt sie. "Freut ihr euch?", fragt die Pfarrerin. Verhalten kommen ein paar "Ja"s von den Kirchenbänken. Petra Schenk macht ihnen Mut. "Schatzsuche" ist das Thema des Gottesdienstes. Und wie bei einem solchen Abenteuer, verspricht ihnen die Pfarrerin, werden die Erstklässler in der Schule viel lernen und entdecken können.

Worauf sie sich bereits freuen, will Schulleiterin Mandy Fischer von ihnen wissen. "Lesen", "Schreiben", "Sport", antworten die Befragten ins Mikrofon. Die Zweitklässler, die das erste Jahr an der Kinderakademie bereits hinter sich haben, sollen den Neulingen alles zeigen, sie begleiten. "Und keine Angst, bei uns wird nicht nur gelernt", sagt die Direktorin.

Fürs musikalische Programm sind die Kinder der dritten Klasse zuständig. Mit Liedern erzählen sie in tierischen Verkleidungen die Geschichte vom Maulwurf Frido, der raus ans Licht und auch die Schule besuchen will. Die anderen Tiere helfen ihm dabei. Nach dem Programm geht es für die Neuen klassenweise nach vorn. Die Pfarrerin gibt ihnen den Segen, Lehrer und Erzieher übergeben ein kleines Einschulungsgeschenk. Erst nach einer guten Stunde verlassen sie die Kirche Richtung "Schultütenexpress". Der Bus der Johanniter fährt die Kinder zur Akademie. Dort besuchen sie zunächst ihren Unterrichtsraum. Und dann gibt es endlich Schultüten.