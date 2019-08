Feuerwehr-Party mit leisem Abschied

Inez Bandoly

Hakenberg Der Heimat- und Kulturverein Hakenberg und Ortsvorsteher Jens Schröder hatte für Sonnabend zum Sommerfest eingeladen. Zudem gab es einen weiteren Grund, den Nachmittag gemeinsam mit Spiel, Musik und Tanz gemütlich zu verbringen – das 90. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hakenberg. Um Letzterer zu gratulieren, kam Fehrbellins Bürgermeisterin Ute Behnicke. Zur Erinnerung an diesen Tag pflanzte sie eine Winterlinde am Ortsausgang in Richtung Schleuse. An der Zeremonie nahmen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im benachbarten Linum teil, die künftig für Hakenberg eine wichtigere Rolle spielt. Denn die örtliche Einheit wird zum Jahresende aufgrund von Personalmangel aufgelöst. Die Hakenberger Feuerwehr wurde 1929 als Pflichtfeuerwehr des Ortes gegründet. "Bei einem Brand wurde damals vom Kirchturm Sturm geläutet. Es gab eine primitive Holzspritze, zwei Wasserfässer und einen Ledereimer", berichtete Hans-Joachim Andriof, der Wehrführer von 1982 bis 2013 war. Nicht nur er stand mit einem lachenden und einem weinenden Auge da, weil seine Feuerwehr bald Geschichte sein wird.

Fünf der heute zehn Kameraden gehen zur Linumer Einheit, der Rest in die Alters- und Ehrenabteilung. Bis dahin steht im Feuerwehrhaus noch der Einsatzwagen – ein TSF Baujahr 1989. Diesen präsentierten die Brandschützer den Besuchern des Sommerfestes, bei dem die jüngsten Besucher in der Hüpfburg tollten oder an der Dorfolympiade mit Ballzielwurf, Büchsenwerfen und Stelzenlauf teilnahmen. Die älteren Gäste saßen bevorzugt im schattigen Festzelt, ließen sich den selbst gebackenen Kuchen schmecken. Für den musikalischen Rahmen sorgten am Nachmittag die Band "Notaufnahme" aus Dreibrück und abends ein DJ.