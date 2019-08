Ferien-Ende sorgt für vollere Busse

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ab heute wird es wieder voll in den Bussen: Rund 8500 Kinder und Jugendliche fahren in Oder-Spree mit dem Bus zur Schule. So viele Fahrausweise wurden im Schuljahr 2018/19 von der Busverkehr Oder-Spree GmbH verschickt. "Derzeit gehen wir von einer gleichbleibenden Schülerzahl aus", teilt Geschäftsführer Jürgen Ansorge mit. Er verweist darauf, dass auch Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn und Woltersdorfer Straßenbahn GmbH Ausweise ausgegeben.

Die alten Karten gelten weiter. Nur für Erstklässler und bei Schulwechsel müssen Eltern neue beim Schulverwaltungsamt des Kreises beantragen. Geht ein Ausweis verloren, wird er gegen Überweisung von 10 Euro ersetzt. "Die Kontoauszüge werden täglich abgearbeitet, sofort nach Bankeingang werden die Ersatzausweise an die Eltern versandt", so Ansorge.

Änderungen im Fahrplan

Ab heute treten Fahrplanänderungen in Kraft. Neu in Betrieb geht die Haltestelle Holzstraße (Fontaneschule) in Fürstenwalde. Allerdings stoppen dort nur Busse, die in Richtung Nord auf der Kirchhofstraße fahren. Zudem verlängert die Stadtlinie 414 ihre Tour – über Süd bis zum Fuchsbau. Für die Regionallinie 434 gilt noch bis 27. September ein Baufahrplan. Wegen der Sperrung der Falkenberger Straße in Briesen verkehren alle Busse über Georgenthal und Petershagen mit Halt in Petersdorf.