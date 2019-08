OHC verteidigt "Matthäi-Cup"

Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Letztlich war es am Sonntag in der MBS-Arena der so oft zitierte Mannschaftserfolg. Aus diesem ragten aber noch einmal zwei Spieler und ein Name heraus. Immer wieder hieß es Porath – Paul hinten und Julius vorne. Die Brüder im Trikot des Oranienburger HC drückten dem Finale ihren Stempel auf und hatten entscheidenden Anteil daran, dass der Gastgeber seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte.

"Wir wollten den Pokal einfach wieder gewinnen", sagte Torhüter Paul Porath. Er legte mit neun teilweise spektakulären Paraden den Grundstein für den 20:15-Sieg im Endspiel gegen den HC Empor Rostock. "Aus meiner Sicht lief es ganz gut. Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen und haben eine solide Sechs-Null-Abwehr gestellt." Für den Keeper ebenso wichtig: "Offensiv sind die Pässe angekommen. Wir haben oft lange gewartet und die Dinger dann eiskalt verwandelt."

Ein Leben lang

Einige Male leitete Paul Porath mit präzisen Würfen schnelle Gegenangriffe über Bruder Julius ein. "Wir sind eingespielt, kennen uns ein Leben lang und die Pässe kommen blind an", sagte der Torhüter. Julius selbst war jedoch nur bedingt mit seinem Auftritt gegen Rostock zufrieden. Die mit sieben Treffern beste Final-Ausbeute sei zwar schön, aber nicht optimal. Der Rechtsaußen haderte etwas mit weiteren Gelegenheiten, die ungenutzt blieben – "ich gucke eher auf die Chancen, die ich nicht gemacht habe. Die ärgern mich schon. Schlussendlich zählt aber der Erfolg mit dem Team."

Im Endspiel des "Matthäi-Cups" hatte sich der Oranienburger HC früh eine Führung erkämpft und diese bis zur Pause verteidigt (10:5). Auch darauf, dass Rostock nach dem Seitenwechsel noch einmal bis auf drei Treffer herankam, hatte der Gastgeber eine Antwort, und was in der Schlussphase passieren sollte, beschrieb Paul Porath später als "Eigendynamik. Uns sind dann einige einfache Tore gelungen".

Keine voreiligen Schlüsse

Dass der Sieg beim eigenen Turnier auch mit einer starken Leistung gegen den amtierenden Meister der 3. Liga Nord einherging, war aus Sicht des OHC ein schöner Nebeneffekt. Überbewerten wollte das am Sonntagnachmittag jedoch niemand. "Dass wir gewonnen haben, war sehr verdient", sagte Julius Porath. "Es bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zu viel sollte man da nicht hineininterpretieren. Niemand sollte vielleicht voreilige Schlüsse ziehen und sagen, dass wir jetzt Meisterkandidat Nummer eins sind. Es ist aber auf jeden Fall gut, dass wir mithalten können und Rostock geschlagen haben."

Bruder Paul hat dennoch Geschmack daran gefunden und könnte in Zukunft mehr von den Erfolgen gegen Empor haben. "Das ist ja auch mein Ex-Club. Es ist einfach immer schön, gegen Rostock zu gewinnen. Jetzt machen wir das in der Liga auch zweimal und dann passt das in in dieser Saison schon."

Endstand Matthäi-Cup des Oranieenburger HC

1. Oranienburger HC

2. HC Empor Rostock

3. VfL Potsdam

4. Hannover Burgwedel

5. Füchse Berlin II

6. HSV Hannover

7. SC Magdeburg II

8. SF Söhre

Gespielt wurde an zwei Tagen in der MBS-Arena sowie im HBI-Sportforum. Eine Begegnung dauerte zweimal 20 Minuten.