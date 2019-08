Gold und Bronze für TSV in Turin

Roland Taubert

Turin/Braunschweig Trotz der Sommerzeit gab es für einen Teil der Gewichtheber des TSV Blau-Weiß Schwedt keine Wettkampfpause.

Auf internationaler Bühne waren Jan Schulze und Denny Unger bei den "European Masters Games" in Turin aktiv. Nach anstrengender und teilweise etwas abenteuerlicher Anreise sicherte sich Schulze in der Klasse bis 96 kg der AK 45 die Bronzemedaille. Wie so oft bei Einzelmeisterschaften bestimmte die Taktik das Geschehen. Mit 98 kg im Reißen und 112 kg im Stoßen sicherte sich der TSV-Heber den dritten Podestplatz.

Auch bei Unger in der Klasse bis 96 kg der AK 35 hieß die Devise, klug zu steigern und die Konkurrenz im Auge zu behalten. Mit drei gültigen Hebungen (93, 97 und 100 kg) im Reißen sicherte sich der Schwedter einen Fünf-Kilo-Vorsprung nach dem Reißen. Über die Stationen 125 und 131 kg gab Unger dem Konkurrenten keine Möglichkeit, diese Differenz zu verkürzen. Den entscheidenden dritten Versuch bei 137 kg konnte Ungers Gegner nicht mehr gültig gestalten. Somit bedeutete dies Gold für Denny Unger vom TSV Blau-Weiß Schwedt. Sein Zweikampfgewicht wurde mit 231 kg protokolliert.

Mit Sandra Krause, Mario Taubert und Tizian Kluth hatte der Schwedter Verein drei Starter für die erstmalig durchgeführten "German Weightlifting Open" in Braunschweig gemeldet.

Das Abschneiden der Oderstädter gestaltete sich bei diesem Wettkampf recht unterschiedlich. Krause gelang es, die Juniorenwertung der Klasse bis 59 kg Körpergewicht zu gewinnen, allerdings fehlte auch etwas die Konkurrenz. In der Wertung der "Aktiven"-Heberinnen belegte Krause mit 138 kg im Zweikampf (61 kg im Reißen und 77 kg im Stoßen) einen beachtlichen dritten Platz. Nicht ganz glücklich war die Schwedterin mit ihrer Stoßleistung, hier brauchte sie die drei zur Verfügung stehenden Versuche, um die 77 kg zu meistern und ein Zweikampfresultat zu sichern.

In der gut besetzten Klasse bis 81 kg der Aktiven belegte Taubert am Ende den fünften Platz. Nach einem missglückten Auftaktversuch im Reißen bei 100 kg brachte er es schließlich noch auf 105 kg in dieser Teildisziplin. Im Stoßen schaffte Taubert mit 142 kg die zweithöchste Last in seiner Gruppe, insgesamt bedeuteten die erreichten 242 kg wie erwähnt Platz 5.

Tizian Kluth kam in der Klasse bis 89 kg nie richtig in den Wettkampf. Bereits im Reißen blieb er bei seiner Anfangslast von 107 kg hängen. Das gleiche Bild bot sich im Stoßen. Nach gültigen 135 kg zum Auftakt konnten er keine weiteren gültigen Hebungen ins Protokoll bringen. 242 kg im Zweikampf bedeuteten für Kluth den siebten Platz.