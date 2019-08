Königliches Casting an fünf Tagen

Carola Voigt

Gartz (MOZ) Mit 63 Kindern startete in der letzten Ferienwoche das Real-Madrid-Fußballcamp in fünfter Auflage bei Blau-Weiß Gartz. Alle Kinder waren in den legendären weißen Trikots der Madrilenen gekleidet. Diese Premium-Ausrüstung, bestehend aus Trikot, Hose und Stutzen, gehörte zum Paketpreis, genauso wie die Real-Madrid-Trinkflasche und ein Fußball.

Vier lizenzierte Trainer der Fußballschule des spanischen Top-Clubs kümmerten sich um die Weiterbildung der Kinder. Campleiter Robin Graupner, der auch schon das fünfte Mal in Gartz war und sich hier pudelwohl fühlt, wie er versicherte, und seine drei Mitarbeiter setzten das bewährte Konzept fort, in dem es keinen sportlichen Drill gibt. In vier Gruppen wurden etliche Trainingseinheiten an verschiedenen Stationen absolviert. Es ging sehr freundschaftlich, kameradschaftlich, locker und manchmal auch lustig zu. "Den Kindern machen vor allem neben den klassischen Übungen wie Schusstraining, Passfolgen und Dribblings die Übungen mit den innovativen Trainingsmitteln großen Spaß", erzählte Graupner. So sorgten der Smart-Ball und Tracktics für viel Unterhaltung.

Beim Smart-Ball handelt es sich um ein Spielgerät mit integriertem Sensor, der Daten über Geschwindigkeit, Drall, Stärke sowie die Flugbahn aufzeichnet. Tracktics bestehen aus Tracker und Gurt. Hier werden Entfernung, Anzahl der Sprints, Geschwindigkeit und vieles mehr analysiert.

Auch die Station mit dem Cotesk one – einem Ball mit Schnur und Griff – kam super gut an. Hier konnten die Kinder die Beidfüßigkeit, das Ballgefühl, die Reaktion und Präzision sowie Geschicklichkeit, Koordination und Schusstechnik trainieren. Für alle Kinder wurden Punkte-Karten angelegt, auf der zehn Kriterien wie Laufleistung, Teamfähigkeit, Schussgeschwindigkeit und Zweikampfverhalten bewertet wurden.

Nominierungen am letzten Tag

Traditionell werden am letzten Tag Spiele ausgetragen, bevor es zur großen Auswertung kommt. Hier wurde auch der beste Spieler und der beste Team-Player des Camps bekanntgegeben. Die zehnjährige Liliana Kopylowska bewies das höchste Maß an sozialer Kompetenz und wurde als Best Team-Playerin geehrt. Denis Drews aus Schwedt (8 Jahre), der beim VfL Vierraden aktiv Fußball spielt, wurde von den Trainern als bester Spieler auserkoren. Nachdem er die Ehrung entgegengenommen hatte, übermannten ihn die Emotionen und er brach in Freudentränen aus. Einige Kinder bekommen in den nächsten Tagen noch eine Mail, in der sie als beste Spieler ebenfalls zu den regionalen "Try-Outs" (Probetraining) mit allen ausgewählten Spielern der jeweiligen Trainingscamps eingeladen werden und hier werden die Supertalente ermittelt, die die Chance bekommen, ein Wochenende Madrid zu erleben und dort einmal zu trainieren.

Unter den Teilnehmern waren viele "Wiederholungstäter", aber auch Zweidrittel Neue, so wie Arthur Bohn (8 Jahre) aus Althüttendorf, der im letzten Jahr auf den Geschmack kam, als er bei Bruder Erik (13 Jahre) zuschaute, der nun schon zum dritten Mal startete. "Die beiden sind in der letzten Ferienwoche bei Oma und Opa in Berkholz und werden jeden Tag nach Gartz gefahren. Wir Eltern könnten das zeitlich gar nicht einrichten", erzählte Mutter Steffi Bohn. Die Jungs hatten die Camp-Teilnahme-Tickets als Weihnachtsgeschenk bekommen.

Robin Graupner lies es sich zum Schluss nicht nehmen, sich beim hervorragenden Gastgeber Blau-Weiß Gartz und seinen Hospitanten Jonas Jäckel, Dean Müller und Marian Mecklenburg zu bedanken, aber auch für die guten Bedingungen, die geschaffen wurden. "Ich weiß nicht, wie ihr das hier immer hinkriegt, aber euer Rasen sieht auch nach der langen Trockenheit immer noch wie geleckt aus", bemerkte er. Auch den Muttis der Vereinskinder und der Pommernstube sagte er danke für die Unterstützung bei der Essensversorgung.