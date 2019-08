Einzigartiger Sport-Mix

Perfekte Bedingungen: Das Wasser des Werbellinsees war still und angenehm temperiert für die Athleten. © Foto: Julian Stegemann

Julian Stegemann

Joachimsthal Aus dem Wasser des Werbellinsees rauf auf’s Fahrrad. Nach diesem Motto nahmen in diesem Jahr rund 70 Teilnehmer beim swim&bike des Eberswalder Schwimmvereins teil. Zwischen zehn verschiedenen Streckenangeboten konnten die Sportler sich für ihre Wunsch-Disziplin entscheiden.

Triathlon ohne Joggen

Der Wettkampf stellte im Prinzip einen Triathlon ohne Laufen dar und bot den Akteuren so einige Vorteile. "Viele Teilnehmer von uns sind ältere Triathleten, die unter anderem aufgrund von Verletzungen nicht mehr so gut laufen können. Für diese Athleten bietet sich das natürlich an", verrät Veranstalter Georg Herold vom Eberswalder Schwimmverein.

Die Teilnehmerzahl der aktuellen Auflage hätte aus Sicht der Veranstalter auch höher sein können. Doch wegen der vorgerückten Sommerferien im Vergleich zu anderen Bundesländern, seien andere Athleten noch im Urlaub. "Wir hatten bundesweit eigentlich immer 10 bis 15 Sportler dabei, die jetzt leider noch mitten in den Sommerferien sind und nicht kommen können", so Herold.

Ideale Bedingungen

Die anwesenden Akteure konnten sich trotzdem auf einen tollen Wettkampf mit idealen Bedingungen auf der Cross-Strecke und auf dem Werbellinsee konzentrieren. Über Nacht hatte es geregt, sodass der Boden griffig für die Fahrräder und nicht allzu trocken war. Das reduzierte die Unfallgefahr und war weniger kräfteaufreibend für die Athleten. Zudem befand sich das Wasser des Werbellinsees in einem optimalen Zustand. "Der See ist glatt, es gibt keine Wellen und keinen Wind. Außerdem ist die Wassertemperatur ordentlich, so dass es auch keine Probleme mit Unterkühlungen gibt – das ist perfekt", verriet Georg Herold.

Platz eins für Bernauerin

Der erste Platz über 2000 Meter Schwimmen und 25 Kilometer Radfahren ging an Grit Strelow-Jacob. Nach 2:04:25 Stunden kam die Sportlerin von den Bernauer Lauffreunden grinsend und erleichtert ins Ziel. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Die Radstrecke war besser als im letzten Jahr, da war sie noch sandiger und sehr trocken. Im Wasser lief es heute perfekt", so die erfahrene Teilnehmerin aus der Altersklasse TW 50.

Lob für die Radstrecke

Über die Königsdisziplin 2000 Meter Schwimmen und zusätzlich 40 Kilometer Fahrradfahren siegte Andreas Saremba vom Eberswalder Schwimmverein. Nach 2:13:33 Stunden erreichte er die Ziellinie und konnte sich über einen souveränen Sieg freuen. Rund sieben Minuten nach ihm kam Stuart Krause ins Ziel, der mit dem zweiten Platz gut leben konnte. "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem die Radstrecke hat mir sehr gefallen", lobte der Akteur aus der TM 40. Trotzdem hätte sich der Joachimsthaler mehr Mitstreiter gewünscht. "Wir brauchen mehr Leute. Das waren ein bisschen zu wenig dieses Jahr", so Krause.

Sieger über 1000 Meter Schwimmen und 17,5 Kilometer Rad wurde Paul Sippmann. 1:01:21 Stunden benötigte der Sportler des Eberswalder Schwimmvereins für diese Strecke. Auch über 400 Meter Schwimmen und 10 Kilometer Rad gewann eine Athletin vom Eberswalder Schwimmverein. Maxi Rösler aus er Altersklasse 1. WJA erreichte nach 48:18 Minuten die Ziellinie.

Lipski-Duo triumphiert

Gleichzeitig mit den Einzelathleten gingen auch die Staffeln auf die Strecke. Je ein Schwimmer und ein Radfahrer teilten sich so die Gesamtstrecke. Über 2000 Meter Schwimmen und 25 Kilometer Rad triumphierten die Brüder Tobias Lipski und Thomas Lipski. "Die Strecke war sehr anspruchsvoll. Teilweise musste ich sogar durch den tiefen Sand mein Fahrrad schieben", fasste Radfahrer Thomas Lipski seinen Rennabschnitt zusammen.

Bei den Schwimmwettbewerben über 2000 Meter räumten einige Wassersportler vom Eberswalder Schwimmverein ab. Jule Rathmann wurde in der Altersklasse WJA Erste (33:33 Minuten). In der Altersklasse Junioren schwamm Moritz Haase auf Platz eins (31:26 min), vor Mark Rathsmann 33:33 Minuten. Auf der längsten Schwimmstrecke über 5000 Meter belegte Nico Lattenstein den ersten Platz. 1:25:39 Stunden benötigte er für die Maximaldistanz.

Ziel sind 100 Teilnehmer

"Die Veranstaltung spricht sich herum. Wir hoffen, dass wir immer so an die 100 Teilnehmer herankommen", gibt sich der Eberswalder Veranstalter optimistisch. "Viel mehr sollen es auch nicht sein, um den familiären Charakter nicht zu verlieren."

Alle Ergebnisse unter www.tollensee-timing.de